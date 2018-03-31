Güçlü Türkiye için kenetlenmeliyiz

Suriye
'den Türkiye
hedef alan sayısız saldırı ve taciz ateşinin sadece sınır karakollarını değil tüm Türkiye'yi hedef aldığını anlatan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan
, "Bu saldırılarda çok sayıda can kayıpları yaşanmıştır. Bu nedenle, Afrin Harekatı'nı iş dünyası olarak sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Türkiye'nin bu süreçte sadece PKK
/PYD
gibi terör odaklarıyla değil aynı zamanda bu yapıları koruyup destekleyenlerle de mücadele ettiğini söyleyen Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için Türkiye'nin ekonomisinden demokrasisine kadar her alanda güçlü bir Türkiye için kenetlenmesi gerekmektedir. Çünkü istikrarsızlıkların süreklilik kazandığı bir coğrafyanın içindeyiz. Bu coğrafyanın özel şartları dikkate alındığında ekonomisi zayıf bir ülkenin bağımsız ve güçlü bir savunma sanayiine sahip olamayacağı açıktır. Bugün 15 yıl önce ile karşılaştırılamayacak ölçüde ayakları üzerinde durabilen ve üreten bir ekonomiye sahibiz ki; milli tankımızı, savaş gemimizi, helikopterimizi, füzemizi ve tüfeğimizi üretebiliyoruz. Dahası yakında yerli otomobilini, hava ve füze savunma sistemlerini, uçak motoru ve yerli denizaltısını üretmeyi hedefleri arasına koyabilmiş bir vizyona sahibiz. İş dünyası olarak bu vizyona sahip çıkıyoruz. Çünkü savunma diğer sektörler üzerinde de bir çarpan etkisine sahip. Bu sektörün yarattığı üretim talebi ve teknolojik geri beslemeler yoluyla birçok alt sektöre de önemli katkıları olmakta. Güçlü Türkiye için yapmamız gereken en önemli şey üretim kültürünü yeniden ekonominin başat fonksiyonu haline getirmek."