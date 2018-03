İhracatın geleceği internette

BUGÜN NELER OLDU

Sınırları ortadan kaldırarak tüketicilere dünyanın herhangi bir noktasından istedikleri ürünü satın almalarını sağlayan e-İhracat, her geçen gün toplam ihracattaki pazar payını artırıyor. Tüketicilere binlerce ürün çeşidi arasından istediklerini seçmelerini sağlayan işletmeler ise e-İhracatla geniş kitlelere ulaşarak, sınır ötesi ticaretle firmalarını üst noktaya taşıyorlar. Gelişen teknolojiyle birlikte e-İhracat pazarına olan ilgi artarken, bilişim teknolojilerinin ekonomideki payı da büyüyor. E-İhracatla birlikte her alanda yapılan online ticaretin öngörülemeyecek kadar hızlı büyüdüğü ortada. Bir taraftan Alibaba ve Amazon gibi pazar liderleri bulunurken, diğer taraftan sisteme dahil olmaya çalışan birçok firma bulunuyor. 2020 yılında e-İhracat'ı da kapsayan dünya e-Ticaret hacminin 10 trilyon dolara ulaşması beklenirken, bu rakam e-Ticaret'in genel ekonomideki payını da yüzde 13 seviyelerine çıkaracak.Son yıllarda hızla yükselen e-İhracat'ın, 2020'ye kadar pazar değeri yaklaşık 3.5 trilyon dolar olacağı öngörülürken, e-İhracat kullanımı ise 2 milyar tüketiciye ulaşacak. Yine 2020'ye kadar 60 milyar dolarlık pazar değeri olan Çin 'in 250 milyar dolar değerinde yurtdışından ürün alması bekleniyor. Hal böyle olunca başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok şirket e-İhracat'ta gözünü Çin'e çevirdi. Bir diğer önemli pazar ise e-Ticaret devleri Amazon ve Alibaba'nın da yoğun ilgi gösterdiği Güney Asya Bölgesi. Avrupa'da ise e-Ticaret pazarı, 165 milyar euro değerinde ve yılda yüzde 18 büyümeye devam ediyor. Avrupa'da alışveriş yapanların yüzde 40'ı online platformları kullanıyor ve bu oranın yakın zamanda yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Doğu ve Güney Avrupa 'da internet üzerinden alışveriş yapan kişi ve online tüketici başına ortalama harcama miktarı açısından hala büyük bir büyüme potansiyeline sahip bölgeler. Avrupa'da e- Ticaret'in bu kadar gelişmiş olması ve hâlâ hızla devam eden gelişimi, e-İhracat'ın bu bölgelerdeki kapasitesini gösteriyor.Sanal ortamda ülkeler arası yapılan ticaret olarak tanımlayabileceğimiz e-İhracat, işletmeden işletmeye (B2B), işletmeden tüketiciye (B2C) ve tüketiciden tüketiciye (C2C) olmak üzere 3'e ayrılıyor. Bunlardan en hızlısı ve düşük maliyetli olanı ise direkt tüketiciye ulaşması açısından B2C yani işletmeden tüketiciye olan model. Türkiye 'de ise B2C olarak hizmet veren e- Ticaret sitelerinin başında Hepsiburada, Gittigidiyor ve N11 gibi firmalar bulunuyor. Henüz eİhracat yapmıyor olsalar da bu yıl Gittigidiyor, yakın zamanda da diğer sektör liderleri Türkiye'deki online satış yapan firmalara, ürünlerini yurtdışında da satabilmeleri için e-İhracat konusunda altyapıyı hazırlayarak, birçok fırsat sunacak.Dünyada 260 milyondan fazla alıcı ve satıcıyı bir araya getiren Alibaba.com, 190 ülkeden insanı birbiriyle buluşturuyor. Milyonlarca kişi bu platformda müşteri buluyor, işini geliştiriyor ve yeni pazarlara girerek ihracatını artırıyor. Çin ihracatına da büyük katkı sağlayan Alibaba. com, geçtiğimiz yıl sadece bekârlar gününde 25.3 milyar dolar satışa ulaştı. Bu satışların yüzde 90'ı mobil cihazlar üzerinden verilirken, bir saniyede 325 bin sipariş verildiği bile görüldü. Alibaba.com'un Çin'deki en büyük rakibi JD.com'un ise aynı gün satış rakamı 19 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.Birçok markasının Türkiye'de tescilini alan e-İhracat devi Amazon'un, yakın tarihte Türkiye pazarına girmesi bekleniyor. Toptancı ve satıcılara "Mart ayı için hazırlıklı olun" çağrısı yapan firmanın belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi. Genellikle girdiği ülkelerde o ülkenin en büyük e-Ticaret platformunu satın alan şirketin, Türkiye'de de Hepsiburada'yı satın alacağı iddia edilmiş olsa da Hepsiburada bu iddiaları kabul etmezken, gelen haberlere göre firmanın amazon. com.tr adıyla faaliyet göstereceği belirtildi.Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos , şirketi kurduğu ilk günden bu yana pazarda lider olmayı kendine amaç edinmişti. Bu yıl açıklanan Forbes'un 'Dünyanın en zenginleri' listesinde 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamı olan Bezos'un şirketi, geçen yılın ekim ayında açıkladığı 3. mali çeyrek sonuçlarına göre yüzde 37 büyümeyle satışlarını 43.7 milyar dolara çıkarmış, yılın ilk 9 ayında yaklaşık 120 milyar dolar ciro yaparak, bu süredeki kârını 1.2 milyar dolar olarak gerçekleştirmişti. Şirketin önceliği kâr değil, pazarı ele geçirmek olduğundan Amerika dışındaki birçok pazarda zarar etse de amaçları doğrultusunda hareket ederek, 2010'da ABD'deki e-ticaret pazar payının beşte birine sahipken bu oranı beş yıl içinde üçte birine yükseltti.