İhracatta rekor büyüme geliyor

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün çatı örgütleri 2018'a rekor ihracat hedefiyle girdi. Tekstil ve hammadeleri ihracatçıları yurtdışına ürün satış hedeflerini 11 milyar dolardan 12 milyar dolara revize ederken, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları ise kilo başına ihracat gelirlerini 21-22 dolardan 40-50
dolara çıkarma planlarını gerçekleştirmek için çalışıyor. Cumhuriyet tarihinde verilmeyen teşviklerin son iki yılda girişimcilere sunulmasıyla eli rahatlayan ihracatçılar, fuar desteklerinin basitleştirmesi ve sadece katılım teyit edilerek minimum belgeyle ödeme yapılab
ilecek konuma gelinmesi, ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi ve istihdam teşvikleri ile maliyetlerin azalmasıyla rahat bir nefes alıp daha fazla üretim ve dış pazarlara satışa odaklandıklarını belirtiyor. İHRACAT HEDEFİMİZ 12 MİLYAR $
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle
, "Devletimizden ve sektörümüzden aldığımız güçle 2018'de 11 milyar ihracat hedefimizi 12 milyar dolar olarak revize ettik" dedi. Son birkaç yılda pek çok elim olay yaşanmasına rağmen hiçbirinde yılmadıklarını belirten Gülle şöyle devam etti: "Bütün kararlılığımızla fabrikalarımızın başında üretmeye devam ettik. Yurtdışında ülkemiz adına çıkartılan kara propagandalara karşı mücadele ettik. Afrin'e girerseniz aylarca çıkamazsınız, ekonominiz yerle bir olur söylemlerinde' bulunan iç ve dış minvallere 2018 yılında kıracağımız yeni rekorlar ise adeta yeni bir ders olacaktır." Gülle, Türkiye
'nin komşu ülkelerde ve tüm Ortadoğu
coğrafyasında finansal, ekonomik ve siyasi istikrarda örnek ve öncü konumda olduğunu belirterek, 2018'de Türkiye'nin yeni dönemine yakışır ihracat rakamlarına ulaşacaklarını dile getirdi. BU YIL İHRACATTA REKOR KIRACAĞIZ
İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, "Türkiye'nin 81 ilinde üretiyor, 212 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 17 milyar dolar ihracatımız var. Ülkemize her yıl ortalama 14 milyar dolar net döviz
kazandırıyoruz. Kilogram başına 21-22 dolar gelirle, katma değerli ihracatta da ilk üç sırada yer alıyoruz. İmalat sanayisinde kilo başına ihracat gelirini orta vadede 40-50 dolara çıkarma kapasitesine sahip tek sektör konumundayız" diye konuştu. Tanrıverdi, şöyle devam etti: "Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 75'e yakın bölümünü AB ülkelerine gerçekleştiriyor. Avrupalı alıcılar başta terör olmak üzere değişik nedenlerle ülkemize gelmek istemiyorlardı. Son bir yıldır yakalanan huzur ortamıyla birlikte tereddütler ortadan kalktı. 2018'in ilk iki ayında hazır giyim yüzde 12.3'lük bir artış yakaladık. 2018'i 19 milyar dolar civarında rekor bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz."