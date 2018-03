KOBİ’ye e-İhracat için dünya atlası

BUGÜN NELER OLDU

Online ihracat tüm dünyada her geçen gün büyüyor. Mobilden yurtdışı ürün siparişi vermek birçok ülke vatandaşı i çin gündelik bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Türk KOBİ 'lerin hangi ülkelere hangi segmentte online ihracat yapabileceğinin şifrelerini verdi.4 binden fazla e-Ticaret ve e-İhracat firmasına altyapı hizmeti sunan Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli'nin aktardıklarına göre, İngiltere e-Ticaretle ilk tanışan ülkelerden biri olduğu için e-İhracat hedefi olarak seçilebilecek bir ülke. Nüfusun büyük kısmı akıllı telefon kullandığı için mobil ticaret için çok müsait. Mobil cihazlar üzerinden alışveriş yapanlar istatistiki olarak en çok kozmetik, aksesuar, giyim ve elektronik eşya satın alıyor. Almanya 'ya bakacak olursak, en dikkat çeken özelliği, yurtdışından online alışveriş yapmaya çok açık olması. Nüfusun yarısından fazlası diğer Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika başta olmak üzere yurtdışından online alışveriş yapıyor. Almanlar en çok kitap ve moda kategorilerini tercih ediyor, Amazon kullanmayı seviyorlar. Fransa ise yurtdışından alışverişe pek sıcak bakmıyor maalesef. Yurtdışından online alışveriş yapanların oranı yüzde 15. Ancak yine de moda ve teknolojide iddialı iseniz Fransız pazarına da sıcak bakabilirsiniz. Bu pazara girebilmek için sosyal medya hesaplarınızın, web sitenizin aktif ve kaliteli olması çok önemli çünkü Fransızlar dijital vitrine çok önem veriyor. Yaklaşık yüzde 15'lik e-Ticaret katılım oranıyla diğer Avrupa ülkelerine göre biraz ıssız orman gibi görünen İtalya ise meydanı boş bulup pazarın el değmemiş fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için son derece uygun. İtalyanlar için de sosyal medya aktivitesi ve web sitesi kalitesinin önemli olduğunu unutmamakta fayda var. İtalyanlar online alışverişte daha çok moda ve elektronik eşyalara para ayırıyor, e-alışveriş yapan az olsa da tek seferde birden fazla ürün satın aldıkları için farkı kapatmaktalar denebilir. İtalyanların kendi dillerinde olan içeriklere sıcak baktığını da belirtmek gerek. İtalya pazarına girecekseniz web sitenizin dili de İtalyanca olmalı. Genellikle güvende zorluk çeken İtalyan müşteriler için kargo takip sürecini e-posta ile haberdar etmeniz gerekebilir. Suudi Arabistan , Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt'in başı çektiği Ortadoğu e-alışveriş pazarı da Türkler için çok büyük fırsatlar sunuyor. Giyim ve gıda en çok tercih edilen kategoriler olmakla birlikte düğün alışverişi gibi özel kategorilerde hizmetler sunan e-Ticaret siteleri de Körfez ülkelerinde yoğun olarak tercih ediliyor. Mesela tesettür giyim satan firmalar Ortadoğu'ya büyük önem veriyor ve stratejilerini bu yönde geliştiriyor. Hepsiburada'nın yüzde 25'i Dubaili Abraaj Group'a satıldı. Modanisa'nın yüzde 10'u Suudi Telekom grubuna satıldı. Ortadoğu e-Ticarette çok hareketli bir pazar. Ortadoğu ve Kuzey Afrika 'da 8 milyondan fazla ürün satışı gerçekleştiren Dubai merkezli e-Ticaret firması Souq'un, ABD merkezli Amazon tarafından satın alınması da bu bölgenin potansiyeline bir işaret.Dünyanın bir diğer ucu olan Çin ise özellikle lüks segmentte üreticiler için avantajlı bir pazar. Bir buçuk milyar nüfuslu Çin'de kaliteli ürünlere para harcamak isteyen 350 milyon orta direk insan yaşıyor. Bunlar iyi para kazanıp harcamayı seven kesim. Bu kesim ucuz tişört almak isteyen kesim değil, aksine pahalı, kaliteli, lüks markalara para harcamak istiyorlar. Türk KOBİ'ler, bu milyonlara tekstil ve deri kalitesinde iddialı olduğumuz kategorilerde e-İhracat yapabilir. 2020 yılına kadar ortalama 200 milyon Çinlinin yurt dışından toplamda 245 milyar dolardan fazla online alışveriş yapması bekleniyor. Şimdilik nüfusun sadece 650 milyonu e-Ticaret ile karşılaşmış, bir o kadarı daha gelecekte e-Ticaret kullanmaya başlayacak. Kaliteli ve iyi tasarlanmış her şeye açıklar. Çin ile nasıl rekabet ederiz diye yanlış bir algı var. Rekabet etmeyeceğiz, zaten onlar bizden ucuz mal istemiyor. Kaliteli mal istiyor. Hindistan da çok büyük bir pazar, özellikle yazılım sektörüyle alakalı işbirlikleri geliştirilebilir, dijital oyun satılabilir, inşaat malzemeleri ihraç edilebilir.ABD dünyada e-Ticarete katılım oranı en yüksek olan ülke hiç kuşkusuz. En çok Amazon, Apple ve Wallmart üzerinden online alışveriş yapıyorlar. Ülkedeki lojistik altyapının oldukça köklü oluşu e-İhracatçılar için büyük bir avantaj. Amerikalılar son derece bilinçli tüketiciler, kalite ve fiyat kıyaslaması yapmayı iyi biliyorlar. Amerikan pazarına girmek istiyorsanız, güven verici müşteri ilişkileri ve hızlı teslimat kalite standartlarını yüksek tutmanız gerek.