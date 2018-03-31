Mehmet Büyükekşi: 2018 ihracatta rekorlar yılı olacak

Dijital teknolojilerin artması, e-İhracat
ve girişimcilerin dış ticarete olan güveninin artması rakamlara da yansıyor. Türkiye İhracatcılar Meclisi'nin (TİM
) açıkladığı son verilere göre ihracat şubatta, otomotiv
sektörü öncülüğünde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.8 artarak 12 milyar 889 milyon dolara çıktı. İhracat tarihindeki en iyi şubat ayı performansı yakalanırken, iki aylık ihracat ise yüzde 12.8 artarak 25.3 milyar dolar, 12 aylık ihracat ise yüzde 11.1 artarak 159 milyar 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. "Şanlı ordumuz Afrin'de destanlar yazarken, ihracatçılarımız da ihracat rakamları ile ülkemize moral vermeye devam ediyor" diyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
, 2016 Kasım ayından bu yana, tam 16 aydır ihracatta artış açıkladıklarına dikkat çekti. Büyükekşi, "Son 10 yıldır böyle uzun süreli bir artış temposunu sadece 2011-2012 yıllarında yakalamıştık. İnşallah yılsonuna kadar artışlara devam ederek, son 10 yılın en uzun soluklu artış trendini yakalamış olacağız" dedi. DÖRTTE BİRİ OTODAN
En fazla ihracatı, 2.8 milyar dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.7 artarken, ihracatın yüzde 22'sini tek başına sağlamış oldu. En fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 101 artış ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 71.8 artışla süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 47.4 artışla tütün oldu. AB'ye ihracat yüzde 24.6 arttı ve bu bölgenin payı yüzde 53 oldu. Aynı dönemde Afrika
'ya ihracat yüzde 16.7, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 20.6, Kuzey Amerika
'ya ise yüzde 3.5 arttı. Serbest bölgelere ihracatta ise yüzde 24.3 artış yaşandı. HEDEFLERDE SAPMA YOK
Büyükekşi, bu yılı ihracatta rekorlar yılı ilan ettiklerini ve Orta Vadeli Program
'daki 169 milyar doları aşarak 170 milyar doların üzerine çıkacaklarını belirttiklerini söyledi. Büyükekşi, "İlk iki aylık veriler, hedeflerimize sapmadan ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Kalan aylarda da bu başarının artarak devam etmesini bekliyoruz. Artık 'İhracatımız artacak mı, artmayacak mı?' diye değil, 'Artış tek haneli mi, çift haneli mi olacak?' diye düşünüyoruz. Şubat ayıyla birlikte çift haneli artışa adeta alıştık" dedi. İhracatın miktar bazında yüzde 1.5 yükselişle 9.5 milyon tona çıktığını aktaran Büyükekşi, "Değer bazında ihracat yüzde 14.8 arttı. Yani aynı malı, daha yüksek fiyattan ihraç ettik. Bu da ihracatımızın birim fiyatına olumlu yansıyacak son derece önemli bir gelişme. Her platformda dile getirdiğimiz, sayısız etkinlikle oluşturmaya çalıştığımız Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma bilinci, ihracatımıza yansımaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Geçen yıl "İlk 1.000 İhracatçı" araştırması için çalışmalara başladıklarını hatırlatan Büyükekşi, bunun sonuçlarını mayısta açıklayacaklarını, firmaların ödülleri haziranda gerçekleştirilecek genel kurulda alacaklarını bildirdi. SANAYİDE ÜRETİM GÜÇLENİYOR
Büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI
) şubat ayında 55.6 ile bir önceki aya yakın bir değer alarak sektörün güçlü büyümeyi sürdürdüğüne işaret etti. Endeks, imalat sektöründeki güçlü iyileşmenin devam ettiğini ve büyümenin üretimdeki güçlü artış ile desteklenerek Mart 2011'den beri gözlenen ikinci en güçlü büyümenin gerçekleştiğini gösterdi. Büyümenin temelini artan siparişler oluşturdu. Sektörün kapasite artırımına paralel olarak istihdam
artışı hızlandı. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası
(İSO) için hazırlanan imalat PMI, Ocak ayında 55.7 değerini almıştı. Yeni siparişler endeksi, güçlü büyümenin korunduğuna işaret etti. Firmalar istihdamı şubat ayında güçlü düzeyde ve önceki aylara göre daha yüksek bir hızda genişletti. İmalatçıların satın alma faaliyetleri güçlü düzeyde artarken, üretim öncesi stoklar ocak ayındaki düzeylerine çok yakın kaydedildi. Bu durum üretim büyümesinin satın alma faaliyetlerindeki artışı dengelemesinden kaynaklandı. İstanbul
Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da şubat ayında hafif gerileyerek 54.2 düzeyinde gerçekleşti. İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Sektörün büyüme hızı, ocak ayına kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü ve trendinin üzerinde kaydedildi. IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, "Şubat verileri Türk imalat sektöründeki büyümenin ocak ayındakine yakın düzeyde gerçekleştiğini gösterdi. Bu gelişmede, üretim ve yeni siparişlerdeki güçlü büyüme etkili oldu. Bunların yansıması olarak, firmalar, operasyonel kapasitelerini artırmak amacıyla istihdam genişlemesini şubat ayında hızlandırdı" ifadelerini kullandı.