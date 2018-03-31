Operasyonlar varken bile ekonomi büyüdü

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla, terör yuvası Afrin'in PKK
/PYD
'den temizlenmesi için 20 Ocak'ta düğmeye basıldı. Afrin Harek
âtı sayesinde Türkiye
Cumhuriyeti dünyaya, "Ben bu bölgenin en büyük gücüyüm. Benim bölgemde, benim ve komşularımın sınır güvenliğini tehlikeye atacak oluşumlar ve kardeş halklara zulmedecek eylemler gerçekleştirilemez" demiştir. CNR Holding ailesi olarak, tıpkı hain 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi Afrin Harekâtı'nda da hükümetimize desteğimiz sonsuzdur. Türkiye Afrin Harekatı ve Fırat Kalkanı operasyonları ile teröre büyük darbe vururken ekonomik olarak da güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Başarılı ekonomik politikalar sayesinde Türkiye, 2017'de yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Bu dönemde yatırımlarına hız veren, yeni istihdam alanları açan iş dünyası 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için var gücüyle çalışıyor. Geleceğin Türkiye'si için var gücümüzle çalışıyoruz. Bununla birlikte; bizler burada hayatımıza ve ticari faaliyetlerimize devam ederken, sınırlarımız ötesinde ülkemizin ve bölgenin güvenliğini sağlayan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarına ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz.