Son 6 yılın rekor büyümesi

KONUTDER
Başkanı Altan Elmas, Türkiye
'nin hem toplumsal yapısıyla hem de askeri, diplomatik ve ekonomik yapısıyla güçlü bir ülke olduğunu, geleceğe sağlam adımlarla yürüdüğünü dost, düşman herkese gösterdiğini söyledi. Elmas, "Türkiye bu operasyonla askeri gücünün yanı sıra ekonomisinin de derinliğini göstermiş oldu. 2017'de son 6 yılın rekor büyümesini sağladık. 7.4 büyüme ile büyüme barajını da aşmış olduk. Büyüme rakamlarına gayrimenkul sektörünün etkisi çok yüksek olmuştur. 2018 yılında da gayrimenkul sektörü sürdürülebilir büyüme ivmesini devam ettirecektir" şeklinde konuştu. Operasyonun, ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı gibi inşaat sektöründe de olumsuz etkisi olmadığını vurgulayan Elmas, "Faizlerin
yükselmesi inşaat sektörünü çok daha fazla etkiliyor. İnsanlarımızda geleceğe dair bir endişe yok, devlete ve hükümete güven var. Bu da hem iç hem de dış kaynaklı yatırımları son derece pozitif etkileyecektir" İfadelerini kullandı. Elmas, Türkiye'nin yabancılar açısından da değerli bir yatırım noktası haline geldiğini belirterek, şöyle devam etti: "Özellikle, yeni başlanan dev projeler, yabancı yatırımcılardan ilgi görmeye başladı. Zeytin Dalı operasyonunun devam ettiği ocak-şubat 2018'de yabancıya konut satışımız yüzde 25 artarak devam etti. Bu yıl yabancı yatırımcılara yapılacak konut satışlarında rekor bekliyoruz. 6 milyar dolarlık konut satışı sürpriz olmayacaktır."