Tüm zorlukları el ele atlattık

Türkiye turizm
sektörü 2015- 2017 yılları arasında yaşadığı zorlu süreci, yerli turist
in desteğiyle atlatmayı başardı. Yabancı turist sayısında yaşanan kaybı yerli turistlerle telafi etmeye çalışan otelciler, bu dar boğazı iç pazara hizmet veren tur operatörlerinin desteğiyle aştı. Sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Jolly Tur
, yürüttüğü kampanyalar ve tanıtım çalışmalarıyla yerli turist sayısının artmasında ciddi katkı sağladı. "Son yıllarda Türkiye turizmi zorlu bir sınavdan geçti. Tüm olumsuzluklara rağmen sektör hükümetin sağladığı teşvik ve desteklerle ayakta kalmayı başardı" diyen Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan
, bu sürecin aşılmasında iç pazara hizmet veren tur operatörlerinin de katkısına dikkat çekti. Sektörün 2018'de yaralarını sarmaya başladığını belirten Erkan, "Gerek yurtdışı gerekse yurtiçi pazardan gelen erken rezervasyon taleplerinde artış var. Bu yılın iyi geçeceğini düşünüyorum" dedi. BÜYÜME % 20'Yİ BULUR
Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten ve zorlu sürece rağmen geçen yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme oranı yakaladığına dikkat çeken Erkan, "Bu yıl Türkiye turizm sektörünün büyüme hızının Türkiye'nin büyüme hızından daha yüksek olacak. Sektör geneli büyümenin yüzde 15-20 aralığında olacağını düşünüyorum" dedi. Jolly Tur'un yeni teknoloji yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü anlatan Erkan, "Ayrıca genişlettiğimiz ürün yelpazemizle bu yıl yüzde 50 büyüme hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. TÜM DÜNYADA KABUL GÖRDÜ
Türkiye turizminin 2017'de toparlanmaya başladığına dikkat çeken Figen Erkan, Afrin Operasyonu'nun başladığı süreçte sektörün bir miktar tedirginlik duyduğunu anlattı. Figen Erkan, "Operasyonun tamamen ülkemiz adına riskleri ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığının dünya çapında da kabul görmesi sebebiyle sektöre olumsuz bir yansıması olmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz de operasyonu başarıyla tamamladı. Operasyon sürecinde kaybettiğimiz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyoruz" şeklinde konuştu.