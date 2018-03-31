Turizmde yeni rekor kırılacak

Rusya
ile yaşanan uçak krizi, hain darbe girişimi ve terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle 2015-2016 yıllarında turist
sayısı ve gelirde kayıp yaşayan Türkiye turizm
i, hükümetin sektöre sağladığı teşvik ve desteklerle 2017'de yeniden toparlandı. Geçen yıl turist sayısını 32 milyona taşımayı başaran sektör, 2018'e de güçlü bir başlangıç yaptı. Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre ocakta yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 38 arttı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB
) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ocak ayı verilerindeki artışın yanı sıra 2018 yaz sezonuna yönelik rezervasyon taleplerinin de çok iyi gittiğini söyledi. 2017'yi toparlanma yılı olarak niteleyen Bağlıkaya, "Ana pazarlarımız Avrupa
ve BDT
ülkelerinden gelen taleplerin olumlu seyretmesi neticesinde 2018'i 40 milyon ziyaretçi sayısıyla kapatacağımızı düşünüyorum" dedi. birincilik için
yarışacaklar Almanya
ve Rusya'dan gelen rezervasyon verilerinin çok olumlu olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, "Bu yıl, Almanya ve Rusya'nın 6 milyon seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. İki ülke birincilik için yarışacak" diye konuştu. Diğer Avrupa ülkelerinde de hareketlilik olduğunu anlatan Bağlıkaya, Çin, Hindistan
gibi alternatif pazarların da geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Sektörün tüm paydaşlarının kasım ayından başlayarak tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hız verdiğini aktaran Bağlıkaya, kasım-mart ayları arasında yoğun bir fuar süreci yaşadıklarını ifade etti. Bağlıkaya, "Ayrıca THY
ile dünyanın farklı ülkelerinde workshop etkinlikleri de düzenliyoruz" dedi.