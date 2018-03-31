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de yeni rekor kırılacak

sektörünün 2018 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirten Başkanı Bağlıkaya, “ ve ’den yüksek talep var. Bu yıl 40 milyonu yakalarız” dedi

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Turizmde yeni rekor kırılacak
ile yaşanan uçak krizi, hain darbe girişimi ve terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle 2015-2016 yıllarında sayısı ve gelirde kayıp yaşayan Türkiye i, hükümetin sektöre sağladığı teşvik ve desteklerle 2017'de yeniden toparlandı. Geçen yıl turist sayısını 32 milyona taşımayı başaran sektör, 2018'e de güçlü bir başlangıç yaptı. Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre ocakta yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 38 arttı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği () Başkanı Firuz Bağlıkaya, ocak ayı verilerindeki artışın yanı sıra 2018 yaz sezonuna yönelik rezervasyon taleplerinin de çok iyi gittiğini söyledi. 2017'yi toparlanma yılı olarak niteleyen Bağlıkaya, "Ana pazarlarımız ve ülkelerinden gelen taleplerin olumlu seyretmesi neticesinde 2018'i 40 milyon ziyaretçi sayısıyla kapatacağımızı düşünüyorum" dedi. birincilik i yarışacaklar ve Rusya'dan gelen rezervasyon verilerinin çok olumlu olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, "Bu yıl, Almanya ve Rusya'nın 6 milyon seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. İki ülke birincilik için yarışacak" diye konuştu. Diğer Avrupa ülkelerinde de hareketlilik olduğunu anlatan Bağlıkaya, Çin, gibi alternatif pazarların da geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Sektörün tüm paydaşlarının kasım ayından başlayarak tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hız verdiğini aktaran Bağlıkaya, kasım-mart ayları arasında yoğun bir fuar süreci yaşadıklarını ifade etti. Bağlıkaya, "Ayrıca ile dünyanın farklı ülkelerinde workshop etkinlikleri de düzenliyoruz" dedi.
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Turizmde yeni rekor kırılacak
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