Türkiye dünyayı ikiye katladı

Küresel siyasette uluslararası ilişkilerin ana gündemini ulusal güvenlik politikalarının belirlediğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan , "Dünya genelinde artan terör saldırıları ve bölgesel çatışmalar jeopolitik riskleri artırırken, Türkiye gibi ülkelerin ulusal güvenlik konusundaki hassasiye tl eri artıyor. Bu noktada, Suriye 'de devam eden operasyon da ülkemiz sınır güvenliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.Türkiye'nin ekonomik ve siyasi alanda istikrara dayalı bir yönetim anlayışı ile yoluna devam ettiğini belirten Arslan, "Bu durum her alanda güçlü bir büyüme sağlıyor. Son 15 yılda dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızı yüzde 2.5 düzeyinde gerçekleşti. Bu süreçte, istikrarı temel yönetim anlayışı haline getiren Türkiye ekonomisi ise ortalama yüzde 5.8 ile diğer ülkelerin büyüme hızını ikiye katladı. Bu rakam, ekonomimizin jeopolitik belirsizliklere karşı duruşunu ortaya koyan önemli bir göstergedir" şeklinde konuştu. Yeni yılın ilk rakamlarının da büyüme trendinin devam edeceği gösterdiğini belirten Osman Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıla istihdam artışıyla başladık. Ocak ve şubat ayları, imalat sanayi kapasite kullanım oranları, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermiş durumda. Maliye Bakanlığı 'nın açıkladığı bütçe rakamları da ilk 2 ayda önemli bir canlanma olduğunu gösteriyor. Geçen yılın ilk 2 ayına göre dahilde alınan KDV toplam tahsilatı yüzde 19.5, ÖTV yüzde 14.4, ithalde alınan KDV toplam tahsilatı yüzde 14 oranında artmıştır. KDV ve ÖTV artışı talebin büyüklüğüne işaret etmektedir. 2018 yılsonunda ekonomide en az yüzde 5 büyüme beklenmektedir."Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte daha güçlü bir yapıya kavuşacağını belirten Osman Arslan, "Bu gücü de halktan ve demokrasiden alacak. Cumhurbaşkanı 'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi ülke demokrasisini geliştirecek, uzun süreli istikrarı devam ettirecek bir gelişmedir. Bu sürdürülebilir istikrarın da birçok açıdan önümüze yeni fırsatlar getireceğine, ülkeye değer katacak ekonomik atılımların ivedilikle hayata geçirilmesine imkân tanıyacağına inanıyoruz" dedi. Türkiye'de banka cılığın bilanço büyüklüğünde istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Genel Müdür Osman Arslan, "Elbette her sektör gibi, bizim de yönetmemiz gereken hususlar var. Son dönemde küresel düzeyde artan belirsizliklerin etkisiyle, gelişmekte olan ülkelerde sermaye piyasalarındaki hareketliliği dengeleyecek arayışların öne çıktığını görüyoruz. Uluslararası alanda kaynakların aşırı değerlendiği bu süreçte, bankalar gibi reel kesimin finansmanı için çalışan kurumların da adımlarını titizlikle atması gerekiyor" şeklinde konuştu.2017 yılında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünü yüzde 19.3 düzeyinde artırdığını dile getiren Arslan, "Biz Halkbank olarak sektörün üzerinde bir performans sergileyerek 2017 sonu itibariyle aktif büyüklüğümüzü yüzde 31.9 artırarak 305.4 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık. Aktifteki pazar payımızı ise yüzde 9.4'e çıkararak sektörün beşinci büyük bankası olduk" dedi. Aynı dönemde, yüzde 28.6'lık mevduat artışı sağladıklarını da belirten Arslan şunları söyledi: "Toplam mevduatımızı ise 193,2 milyar TL'ye yükselttik. Aktif büyüklüğümüzü ve toplam mevduatlarımızı artırıp kaynaklarımızı güçlendirirken kredi kullandırım faaliyetlerine de ara vermedik. Bu noktada stratejik olarak KOBİ ve esnaf kredilerine yoğunlaştık. Bankacılık sektörü genelinde, nakdi kredilerin bir önceki yılsonuna göre yüzde 21 artış sergilediği bu dönemde kaynaklarını reel sektörün desteklenmesi yönünde kullanan bankamız nakdi krediler sıralamasında dördüncü banka oldu. KOBİ kredilerimizi 77.6 milyar TL'ye yükselterek KOBİ kredileri alanındaki pazar payımızı yüzde 14.8'e taşıdık." 