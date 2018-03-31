Türkiye’ye 2 ayda 3 milyon turist geldi

Türkiye, her türlü algı operasyonuna rağmen, turizmde de adım adım zirveye koşuyor. Şubatta Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 artışla 1.53 milyona yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk iki ayında Türkiye'yi yüzde 35 artışla yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti. Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında İran yüzde 11.73'le birinci, Gürcistan yüzde 10.29'luk payla ikinci, Bulgaristan yüzde 7.74 pay ve 231 bin 374 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı Almanya ve Rusya izledi. Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısında ise yüzde 25'lik yükseliş yaşandı.

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