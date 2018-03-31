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’ye 2 ayda 3 milyon turist geldi

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Türkiye’ye 2 ayda 3 milyon turist geldi

, her türlü algı operasyonuna rağmen, de de adım adım zirveye koşuyor. Şubatta Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 artışla 1.53 milyona yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk iki ayında Türkiye'yi yüzde 35 artışla yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti. Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında yüzde 11.73'le birinci, yüzde 10.29'luk payla ikinci, yüzde 7.74 pay ve 231 bin 374 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı ve izledi. Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısında ise yüzde 25'lik yükseliş yaşandı.

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Türkiye’ye 2 ayda 3 milyon turist geldi
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