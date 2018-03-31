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Uludağ’dan 190 milyonluk merkez

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Uludağ’dan 190 milyonluk merkez

'nin yüzde 100 yerli sermayeli içecek şirketi , Ar-Ge faaliyetlerini daha hızlı ve etkin yürütebilmek için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş ilk Ar-Ge merkezini 190 milyon liralık yatırımla Yenice Fabrikası'nda faaliyete geçirdi. 2017'de 640 milyon TL ciro elde ettiklerini hatırlatan Uludağ İçecek CEO'su Mete Öz, "Bu rakamın yüzde 20'ye yakını ihracattan geldi. Endüstri 4.0'a en hazır şirketlerden biriyiz. 2006'dan bugüne kapasitemizi 10 kat artırdık" dedi. Tüm ürün gamından koruyucuları çıkardıklarını belirten Öz, "Portföyündeki gazlı içecek ürünlerinin tamamında aseptik dolum teknolojisini kullanan dünyadaki ilk içecek şirketi olacağız" diye konuştu.

YEŞİM OKSAY/ BURSA

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Uludağ’dan 190 milyonluk merkez
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