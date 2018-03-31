Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş
, başarıyla tamamlanan Afrin Operasyonu'nun hem bölgesinde hem de uluslararası arenada Türkiye
'nin elini güçlendirdiğini söyledi. Bu zaferin hem bölgede hem de dünyada bir dönüm noktası teşkil edeceğini belirten Altınbaş, "Türkiye, bulunduğu bölgede oyunlar tezgahlamaya çalışanlara, kendisine danışılmadan, onayı alınmadan yapılmak istenen emrivakilere, oldu bittilere izin vermeyeceğini bir kez daha çok net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde güçlü bir duruş sergiledi. Artık Türkiye oyun kurucu bir ülke oldu" dedi. Bu operasyonun ekonomik anlamda da pozitif sonuçlar doğuracağının altını çizen Altınbaş, "Gelecekle ilgili Türkiye'ye yönelik tehditler azaldığı için önümüzdeki dönemde yatırımlar artacak, ülkemiz dünyanın gıptayla izlediği büyüme rakamlarına kolaylıkla ulaşacak" diye konuştu. İSTİKRARLI BÜYÜME VAR
Türkiye'nin yaklaşık 16 yıldır yönetimde sağladığı istikrarla, ekonomide büyümeye ve dünyanın en gelişmiş ülkeler sıralamasında yükselmeye devam ettiğini aktaran Altınbaş, şunları anlattı: "Türkiye bugün 1.8 trilyonluk satın alma gücü ile dünyanın ve Avrupa'nın en büyük ekonomileri arasında yer alıyor. Son yıllarda yürütülen bütün algı operasyonlarına rağmen beklentilerin üzerinde büyüme göstermesi de, Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü ortaya koyuyor. Biz Altınbaş olarak, ülkemize her zaman inandık, güvendik. Yine bu inançla yatırımlarımıza devam edeceğiz."