Yeni pazarlara ulaşmanın yolu e-Ticaretten geçiyor

Teknolojide özellikle son 10-15 yılda yaşanan büyük değişim, gerek insan hayatında gerekse iş dünyasında önemli gelişmeler yaşanmasına neden oldu. Önemli değişiklikleri bünyesinde barındıran dijitalleşme süreci, tüketici davranışlarını da şekillendirirken, bu gelişimle birlikte firmalardan beklentiler de değişti. İnternetin yaygınlaşması, mobil telefon kullanımının artması ve kredi kar tl arının hayatımızın değişmez bir parçası haline gelmesi, ticaretin de yapılış biçimini değiştirdi.İnsan hayatının her geçen gün dijitalleşmesinden en fazla etkilenen platformların başında ödeme sistemleri yer aldı. Geleneksel ticaret, yerini elektronik ticaret e bırakırken, dijitalleşen dünyada ekonominin sürükleyici unsurlarından biri de e-Ticaret oldu. Türkiye 'de e-Ticaret'in, toplam perakendedeki payı yüzde 3.5 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 8.8 seviyesini aştı. Dünyada mobil telefon penetrasyonu en yüksek ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, e-Ticaretin önümüzdeki dönemde büyük bir büyüme potansiyeli bulunuyor. Artan e-Ticaret hacmi ile birlikte firmalar, satışlarını geleneksel mecralardan dijital platformlara taşıyarak yurtdışında yeni pazarlara ulaşma imkânı yakalayabilecek. Türk banka cılık sektörü teknolojiye uzun yıllardır büyük yatırımlar yapıyor. Bunun en somut örneğini, özellikle inovasyon alanında Türk bankalarının sergilediği performansla görüyoruz. Birçok Türk bankası, bu alanda uluslararası platformlarda ödül alıyor. Türk bankalarının ödeme sistemleri alanında yaptığı yatırımlar, müşteri beklentilerinin artmasıyla birlikte olumlu yönde etkilendi.Elektronik ticaret alanında çeşitli araştırmalar ve istatistik verileri bulunurken, ödeme yöntemi olarak kapıda ödeme, EFT - havale ve benzeri birçok farklı yöntem de kullanılıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından raporlanan verilerde genel olarak en dikkat çekici istatistik, elektronik ticaret işlem hacimlerinin artış hızı. Türkiye'deki üye işyeri işlem hacimleri yıllık bazda yüzde 10 artarken, internetten kartlı ödemelerde işlem hacmi yüzde 30 artış gösteriyor.Bununla birlikte, internetten kartlı ödemelerin üye işyeri hacimleri içerisindeki payının yüzde 9'lardan 15 seviyelerine geldiği görülüyor. Örneğin, 2017'de sektörde üye işyeri işlem hacmi 580 milyar TL, internetten kartlı ödemeler hacmi 68 milyar TL iken, bu yılın aynı döneminde söz konusu tutarlar sırasıyla 683 milyar TL ve 110 milyar TL seviyesine ulaştı.Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında e-Ticaret ile yapılan satışlar her geçen gün artış gösteriyor. Günümüzde internetten alışverişe gösterilen yoğun ilgi yatırımcının yüzünü güldürüyor. E-İhracat Platformu, sektörün hedeflerine ulaşması için önemli açıklamalarda bulundu. E İhracat Platformu İş Geliştirme Direktörü Ömer Nart, e-İhracatın en önemli hususunun yurtdışında şirket kurmak ve ödeme almak olduğunu belirtti. Nart, "Türkiye'de bir ekmek 1 TL ve asgari maaş ise 1.603,12 TL. Avrupa'nın birçok ülkesinde bir ekmek 1 Euro ve asgari ücret iyi bir seviyede. Buradan yola çıkarak ürünlerinizin fiyatlarını TL'den, Euro'ya çevirdiğinizde günümüz şartlarında 3.8 kat kâr marjı oluşuyor" dedi. E-İhracat Platformu İş Geliştirme Direktörü Nart, "Avrupa'da yaşayan insanların yüzde 70'i yani 565 milyon kişi aktif internet kullanıyor. İnternet kullanan her iki kişiden biri internetten alışveriş yapıyor. Avrupa'da 229 milyon evde internet bağlantısı var. Her evde ortalama yıllık 2 bin euro internette alışveriş yapılıyor" ifadesini kullandı. Türkiye'de e-Ticaret ile birlikte lojistik sektörünün de büyüdüğünü söyleyen Nart, "Avrupa'nın e-Ticaret hacmi 450 milyar euroya ulaşmış durumda. Geleneksel perakendenin içinde online ticaret hacmi yüzde 6'ya tekabül ediyor. Bu rakam, Türkiye e-Ticaret pazarının 90 katı büyüklüğünde. Fransa 'nın 67 milyar, Almanya 'nın 80 milyar, İngiltere 'nin ise 142 milyar euro e-Ticaret hacmi var. Bu 3 dev ülkenin e-Ticaret hacmi bütün Avrupa'nın yüzde 60'ına denk geliyor. Avrupa'daki internet kullanıcıları, online her 5 siparişinden birini Avrupa Birliği dışından satın alıyor. Avrupa Birliği'nin toplamda eİhracat rakamı ise neredeyse 80 milyar euro" dedi. Nart, Türkiye'de e-Ticaret ile birlikte lojistik sektörünün de büyüdüğüne dikkat çekti.Dünyanın en büyük 50 perakendecisinden 39'unun e-Ticareti kullandığına dikkat çeken Iyzico CEO'su Barbaros Özbugutu, "E-Ticaret ve ödeme sistemlerinde dünyadaki durum ve Türkiye'deki durum farklılık gösteriyor. Akıllı cihazlar artık gündelik yaşamımızın bir parçası. Mağazacılık alışkanlıkları internete paralel olarak gelişim ve değişim göstermeye başladı. E-Ticaretin sanal POS'lar sayesinde bütün bankalarla kullanılabiliyor olması, uluslararası e-Ticaret firmaları ile kullanıcılar arasındaki bağı güçlendiriyor. Dünyanın en büyük 50 perakendecisinden 39'u e-Ticaret'i kullanıyor. Türkiye'de ise en büyük 10 perakende firmasından 5'inin e-Ticaret sitesi yok. E-Ticaretin geleneksel mağazacılığa oranı, Türkiye'de sektörün hâlâ istenen seviyeye gelmediğini ortaya koyuyor. Ancak son yıllarda tüketici tarafındaki değişen kullanıcı alışkanlıkları dâhilinde sektör büyük bir atılım gösteriyor ve bu dünya standartlarının yakalanacağına dair bir işaret olarak kabul ediliyor. E-Ticaret'in toplam perakende içerisindeki payı ise her yıl artıyor. Bu vizyon doğrultusunda işlerini büyütecek firmalar sayesinde ise her yıl e-Ticaret'in toplam perakende içerisindeki payı artacak" dedi.