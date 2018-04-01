Yüzde 100’ün sırrı

Turizm Bakanlığı'nın dün açıkladığı turizm istatistiklerinde Uzakdoğu olarak adlandırılan Güney Asya
ülkeleri ve Japonya'dan gelen turist
sayısındaki yüzde 100'lük artışlar dikkat çekti. Japonya'dan Çin'e, Hindistan'dan Tayland'a hemen bütün ülkelerden gelen turist sayısının artmasının arkasındaki sır Katar
çıktı. 24 KATAR UÇAĞI GELDİ
Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan
, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a uyguladığı ambargonun ardından Katar Airways boşta kalan 24 uçağının rotasını Türkiye'ye çevirdi. Malezya, Endonezya, Japonya, Çin gibi Uzakdoğu'dan topladığı turisti Doha aktarmalı Adana ve Hatay'a getiren Katar Airways'in hamlesiyle, bu ülkelerden gelen turist rakamları da bir anda katlandı. Bu yıl, Uzakdoğu'dan gelen turist sayısının 2.5 milyonu bulması bekleniyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) 2019'da 30 büyük gövdeli uçağı teslim alacağını aktaran turizmciler, bunların Uzakdoğu'ya çalışacağını vurguladı. Turizmciler, "2019'da THY'nin artan kapasitesi ve Katar Airways'in katkısıyla Uzakdoğu'dan gelen turist sayısı 3 milyonu aşarak rekor kırar" diye konuştu. Antalya VE BODRUM SIRADA
Uzakdoğu'nun en büyük tur operatörlerinden biri olan Dorak Holding'in patronu Ahmet Serdar Körükçü, Katar Airways'in İstanbul'daki slot sorunu nedeniyle bölgeden getirdiği turisti Adana ve Hatay'a indirdiğini aktardı. Körükçü, "Katar Airways, 1 Haziran'dan itibaren Antalya
ve Bodrum
'a da sefer başlatacak" dedi. Türkiye'ye büyük bir talep olduğunu aktaran Körükçü, Uzakdoğulu turistin Çanakkale
, Kuşadası, Pamukkale, Antalya, Safranbolu ve İstanbul güzergâhında kültür turu yaparak 3 bin kilometre yol katettiği bilgisini verdi. 3 BİN KAPASİTE VAR 6 BİN KİŞİ SIRADA
Kapadokya'ya yoğun talebin balon turlarına da yansıdığını anlatan Körükçü, "Kapadokya'da 3 bin kişilik balon hacmi var. Mesela bugün 6 bin kişi balon için sırada bekliyor" diye konuştu. Bu artan talebin balon fiyatlarını da artırdığını belirten Körükçü, "2016-2017'de kişi başı 40 euro olan balon fiyatı bu yıl 100 euro oldu. Yüksek fiyata rağmen yok satıyor, neredeyse karaborsaya düştü" ifadelerini kullandı. NİSAN-MAYISTA FULL
Bu
yıl yoğun talep nedeniyle, özellikle nisan-mayısta Kapadokya, Pamukkale ve Çanakkale'de oda bulmakta güçlük çektiklerini aktaran Körükçü, "Kapadokya'da 7 otelimiz ve toplam 2 bin yatağımız var. Otellerimiz ilk üç ayda yüzde 90 dolulukla çalıştı. Sezon açılıyor. Kapadokya'daki birçok otel sezonda full çekecek" dedi. Uzakdoğuluların 8 gece 10 gün konakladığını anlatan Körükçü, kişi başı bin 500 dolar harcadığını ve turizm gelirine yüksek katkı sağladığını söyledi. 1.500 euro
Uzakdoğulu turistin kişi başı harcaması 2.5 milyon
Uzakdoğu'dan beklenen turist 8 gece
Ortalama konaklama süresi % 25
Oda fiyatlarında yaşanan artış 100 euro
Kişi başı balon fiyatı