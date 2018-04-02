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'in en büyük sahasının bulunduğu açıklandı

tarafından, şu ana kadar ülkedeki en büyük sahasının bulunduğunu duyuruldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 09:57
Bahreyn'in en büyük petrol sahasının bulunduğu açıklandı

resmi ajansının haberine göre, Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Güvenlik Yüksek Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sahalarından çok daha büyük rezerve sahip hafif kaya petrolü kaynağı ile çok miktarda derin gaz bulunduğu belirtildi.

Bu keşfin ülkede ilk petrol kuyusunun açılışının yapıldığı 1932 yılından bu yana ilk olduğu aktarılan açıklamada, yeni petrol sahasının, Bahreyn'in rekabet kabiliyetini destekleyeceği, kalkınma girişimleri ve projelerinin uygulanmasının sürdürülmesine de katkı sağlayacağı kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında en az petrol kaynağına sahip olan Bahreyn, günlük yaklaşık 45 bin ile 200 bin varil arasında değişen miktarda ham petrol üretiyor.

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Bahreyn'in en büyük petrol sahasının bulunduğu açıklandı
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