BTSO başkanı İbrahim Burkay’dan yeni dönemde dev projeler

Bursa
son dönemde üretimden istihdama, sanayiden ticarete kadar tüm parametrelerde Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyor. Bu gelişimde Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın (BTSO) büyük payı var. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' sloganıyla yola çıkan ve birbirinden önemli projelerle kent ekonomisine katkı sağlayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, görevde olduğu 5 yıl içinde hayata geçirdiği projeleri SABAH'a anlattı. Görevi süresince örnek gösterilen birçok projeye imza atmanın gururunu yaşadığını kaydeden Burkay, BTSO'da yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Geçen 5 yılda 40'a yakın makro projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Burkay, "Projelerimiz ülke genelindeki odalara model oldu. Hayata geçirdiğimiz ve Bursa'yı 2023 hedeflerine taşıyacak projeler, önümüzdeki 4 yılda yapacaklarımızın da teminatıdır" dedi. 340 MİLYONLUK DESTEK
Burkay şunları söyledi: "Üreterek
büyüterek 39 bin tek yürek' anlayışıyla
birçok kesim tarafından hayal gibi görünen
makro projeleri hayata geçirdik. Bursa iş dünyamızdan aldığımız güçle ülkemizin hedeflerine liderlik eden bir Bursa'yı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."
Özel sektörün gücüne güç katan hizmet odaklı bir modelle şimdi yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını kaydeden Başkan Burkay, "Elde ettiğimiz başarıları sürdürülebilir kılmak adına mevcut projelerimizi geliştirmeyi ve yeni projelerle Bursa iş dünyamızın önünü a��mayı sürdüreceğiz. 5 yıldır öz kaynaklarımızı üyelerimizin hizmetine en verimli bir şekilde sunduk. BTSO'nun gücünün ve proje üretim kabiliyetinin kasasındaki paradan çok daha fazla olduğunu ortaya koyduk. Yaptığımız anlaşmalarla üyelerimize 170 milyon TL'lik finasman desteği, ürettiğimiz makro projelerle de kent ekonomisine 360 milyon TL'lik bütçe desteği kazandırdık" diye konuştu.
Ortak aklın gücünü harekete geçiren ve farklı sektörler arasındaki sinerjiyi yakalayanların rekabetteki liderliği elinde tuttuğunu ifade eden Burkay, "55 yıl önce Türkiye'yi organize sanayi bölgesi yapılanması ile tanıştıran BTSO, bugün de TEKNOSAB ile Bursa'mızı ve ülkemizi yeni bir vizyona kavuşturdu. Yıl sonuna kadar ilk fabrika inşaatlarını teslim etmeyi planladığımız TEKNOSAB, toplamda 25 milyar TL'lik yatırımla hayata geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin de yakından takip ettiği TEKNOSAB, ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine 40 milyar dolar katkı sağlayacak bir potansiyel taşıyor" dedi. YENİ DEV PROJELER
İhracatı artırmak ve yerli teknolojiyi işletmelerin girişimcilik ekosistemlerine dâhil etmek amacıyla kurgulanan Kuluçka, İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nin kısa süre içinde hayata geçeceğini ifade eden Burkay şöyle konuştu: "Model Fabrika projemizi de BUTGEM yerleşkesinde kuruyoruz. Ülkemizin uzay temalı ilk eğitim merkezi olacak GUHEM Kasım ayında faaliyete geçecek. Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezimizi de yıl sonuna kadar hizmete açacağız. Başta Rusya, İngiltere, İran ve Balkan ülkeleri olmak üzere toplamda 10 farklı ticaret merkezimizi Bursa iş dünyamızın hizmetine sunmak için hazırlıklarımızı sürüyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." İŞTE GURUR TABLOSU
BTSO tarafından yürütülen projeler ve çalışmalarla Bursa, son 5 yılda ekonomik göstergelere göre Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Bursa'nın gelişim tablosu şöyle:
Kent ekonomisi son 5 yılda ortalama yüzde 7.5 gibi yüksek bir performansla büyüdü.
Kişi başına düşen milli geliri 12 bin dolara yükseldi.
Merkez bütçeye katkı 5 yılda yüzde 120 arttı.
Son 5 yılda yaklaşık 18.000 yeni şirket kuruldu.
Türkiye'de yeni açılan her 100 şirketten 4'üne Bursa ev sahipliği yapıyor.
Ar-Ge ve tasarım merkezli firma sayısı 4 kat artarak 100'e ulaştı.
Bursa sanayisinin ülke sanayisi içindeki payı yüzde 6'nın üzerine çıktı.
Orta ileri teknoloji yoğunluğunda yüzde 52'lik seviyeyi yakaladı.
198 ülke ve bölgeye ihracat yapan bir konuma geldi.
121 ülkeden daha fazla ihracat yapma başarısı gösterdi.
2017'de kente yapılan ihracat 14 milyar doları aştı.
Son 5 yılda kente 920 yeni ihracatçı kazandırıldı.
Dış ticaret fazlası 5 milyar dolara yükseldi.