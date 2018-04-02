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çıların sevinci

taşınmaz ticaretinde uygulamasına son verilmesi işiyle uğraşanları sevindirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Genel Müdürü , “Bu uygulamanın kaldırılması emlak işiyle uğraşanları çok sevindirdi” dedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 09:54
Emlakçıların KDV sevinci

'nca hazırlanan ve yasalaşan düzenleme ile taşınmaz ticaretinde uygulamasına son verildi. Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, ikinci el taşınmaz ticareti ile iştigal eden mükelleflerce, mükellef olmayanlardan alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.

"HAKSIZLIK SONA ERDİ"

Yapılan düzenleme ile sektörde önemli bir haksızlığın sona erdiğini dile getiren Genel Müdürü , "çılar gerçek bir kişiden taşınmaz aldıklarında herhangi bir fatura alamıyor, lakin satış bedelinin tamamına fatura kesmesi ve kdv ödemesi gerekiyordu. Yapılan düzenleme ile artık satış bedelinin tamamına değil, alım bedeli düşüldükten sonra kalan tutara fatura kesilecek" dedi.

ARSA SAHİBİNİN KDV'Sİ

Kanuna göre ayrıca arsasını müteahhide veren arsa sahipleri açısından da düzenleme yapıldığını belirten Özelmacıklı, "Bu durumda arsa sahipleri sadece aldığı konut veya işyeri için kdv ödeyecek. Ayrıca arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya iş yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacak" diye konuştu.

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Emlakçıların KDV sevinci
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