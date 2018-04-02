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Fındıktan 1,2 milyar dolarlık geliri

geçen yıl 7 ayda 153 bin ton fındık ı yaparken, bu sezon aynı dönemde 191 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirdi. İhracat geliri 1 milyar 200 milyon doları aştı

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 16:51
Fındıktan 1,2 milyar dolarlık ihracat geliri

Dünya fındık üretiminin yüzde 75'ini, ının yüzde 70'ini elinde bulunduran , 2017-2018 ihracat sezonunun ilk 7 ayında 191 bin 656 ton iç fındık ihraç etti. İhracat karşılığında elde edilen miktarı 1 milyar 214 milyon doları geçti.

10 BİN 476 TON FINDIK İHRAÇ EDİLDİ

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2017'de başlayan fındık ihraç sezonunun Mart ayı ortalamasında standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogram) ortalama 612 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2017-31 Mart 2018 döneminde Türkiye'nin 191 bin 656 ederek karşılığında 1 milyar 214 milyon 681 dolar gelir elde ettiği kaydedildi. İhracatın 144 bin tonunun ülkelerine yapıldığı ifade edilen açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 13 bin 934 ton, denizaşırı ülkelere 23 bin 260 ton ve diğer ülkelere ise 10 bin 476 ton fındık ihraç edildiği bildirildi.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 153 bin 879 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 292 milyon dolar gelir elde etmişti.

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Fındıktan 1,2 milyar dolarlık ihracat geliri
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