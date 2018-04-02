Havacılıkta 2023 hedefi 25 milyar $

Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği milli ve yerli ürünler bölgenin de gözdesi oldu. 2017'de yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyleyen TOBB Savunma Sanayi Sektör Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, "Firmalar, yurtdışı taleplere yetişemiyor. Havacılık ve uzay sektöründe 2023 hedefi 25 milyar dolar. Türk savunma ve havacılık sanayisi dünya ihracat sıralamasında bölgesinde lider olarak değerlendiriliyor" dedi. SABAH'a çarpıcı bilgiler veren Küçükseyhan, sektörün ihracatının 1 milyar 744 milyon dolar olduğunu dile getirdi. 2017'de savunma sanayi üretiminin 7 milyar dolar olacağını belirten Küçükseyhan, "Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği 1990'da kurulduğunda sektörde sadece 12 firma varken bu sayı bugün 166'ya ulaştı" diye konuştu. Türk ve yabancı firmaların tedarik makamı ile imzaladığı yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'ten 100'e kadar uzandığını vurgulayan Küçükseyhan, ithal edilen her çeşit hafif silah ve mühimmatın muadilinin üretilebildiğini belirterek, "Bu ürünlerin ithalatı kesin olarak önlenmeli ve ihtiyaçlar yurtiçi tedarike yönlendirilmeli" diye konuştu. Küçükseyhan, C4ISR, elektronik harp, lojistik destek unsurları gibi pek çok alanda milli çözümler oluşturulduğuna değindi.

DÜŞÜK MALİYET BÜYÜK BAŞARI

2013'e kadar savunma harcamaları en yüksek 15 ülke arasında yer alan Türkiye'nin, 2014-2017 yılları arasında sıralamadan çıktığını belirten Küçükseyhan, "Yani devlete daha az maliyetle daha başarılı işler yapılıyor. Bu yerlileşmenin bir sonucu. Türkiye'de diğer sektörlerde ihraç edilen ürünlerin kilo fiyatı ortalama 1.4 dolar iken, savunma sanayisinde 6 bin dolar" dedi.