Şampiyonlar Ligi’ni hedefliyor

Skoda
Auto'nun çiçeği burnundaki Başkan Yardımcısı Alain Favey, göreve gelir gelmez soluğu dünyada sekizinci büyük pazarı Türkiye'de aldı. Satış ve pazarlamadan sorumlu Favey, Türkiye'nin öncelikli pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Skoda dünyasında Türkiye'nin önceliği çok, derecesi çok yüksek. Öncelik verdiğimiz ülkelerin başında geliyor. Ülkenizde şahane işler yapıldı" dedi. POTANSİ YEL 35 BİN ADET
Türkiye'nin kapasitesinin farkında olduklarını ifade eden Favey, şunları söyledi: "Bu yıl Türkiye pazarındaki satış hedefimiz 30 bin. Ancak 35 bine ulaşabilecek potansiyel olduğunun da farkındayız. 30 bin adet ile Skoda, Türkiye'de yüzde 4 civarında pazar payına sahip olacaktır. Bu da Türkiye'de Skoda için bir rekor demektir." Yüce Auto
'nun yeni Genel Müdürü Zafer Başar da 2018'de SUV model atağıyla tüm zamanların satış rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni yıla hızlı başladıklarını ve ilk üç ayda binek oto satışları sıralamasında altıncılığa yükseldiklerini ifade eden Başar, Skoda'yı otomotiv dünyasının Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir marka haline getirmek istediklerini söyledi. 8 YIL ÖNCE 8 YIL SONRA Yüce
Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 29 senedir Skoda'nın temsilciliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "8 yıl önce göreve başladığımda, yaklaşık 6 binli satışlar elde ediyorduk ve bazı değişikliklere ihtiyacımız vardı. Bugün markayı hak ettiği yere taşımaya devam ediyoruz. Fabrika, yetkili satıcı, ortağımız ve çalışanlarımız olarak çok iyi ilişkilerimiz var. Başarının anahtarı bu yakın ilişki" dedi.