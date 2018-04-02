Uluslararası Fuarcılık Çalıştayı Ankara'da başladı. İki gün boyunca sürecek olan çalıştayda açılış konuşmasını yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, fuarcılığın çok eski yüzyıllardan beri devam eden bir etkinlik olduğunu ve fuarı olmayan bir üretimin yarım kaldığını dile getirdi. Küçük yaşlardan beri fuarcılığın içinde yer aldığını söyleyen Bakan Zeybekci fuarcılığın tüm sürecine hakim olduğunu ve bütün işleyişi bildiğini kaydetti.

Fuarların artık değiştiğini, fuara katılımcıların ve ziyaretçilerin de değişim gösterdiğini anlatan Zeybekci, artık bilinen fuarların merkezlerinin, alışkanlıklarının, yönteminin zamanla değiştiğini aktardı.



Çalıştayın tam zamanında ve önemli bir dönemde yapıldığına dikkat çeken Zeybekci, "Dünyada fuarla ilgili etkinlikleri ve örnekleri biliyoruz ama artık biz de kendi özelliklerimize göre üretim üssü olan bir Türkiye olarak vitrinimizin de nasıl olacağına biz karar verelim" diye konuştu.

Konuşmasında çalıştaydan beklentilerini sıralayan Zeybekci, şunları söyledi:



''YURTİÇİNDE FUARLARA KATILAN BÜTÜN SEKTÖRLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ''



"Yurtiçinde fuarlara katılan bütün sektörlerimizi destekliyoruz. Türkiye'deki 25 fuara destek veriyoruz. Bunun sayısını 50'ye çıkarmak istiyoruz. Bu çalıştaydan beklentimiz Türkiye'deki fuarcılığın bir yol haritasını çıkarmak ve gelecekle ilgili önemli yol kat etmek. Eskiden İzmir Fuarı vardı. Şimdi fuarcılık çok fazla dönüşüm geçirdi. Türkiye kadar avantajlı bir nokta yok. Coğrafi anlamda tüketim alışkanlıklarını belirlemede çok önemli bir yerde rol alıyoruz."

''E-İHRACAT VE E-FUARCILIĞIN TARTIŞILMASI GEREKTİĞİNİ, ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA TİCARET KONUŞULUYOR''



Ürünleri tanıtmakla ilgili mini fuarların da düzenlendiğini belirten Zeybekci, fuarcılıkta gelinen noktanın çok farklı bir yerde olduğunu, e-ihracat ve e-fuarcılığın tartışılması gerektiğini, artık elektronik ortamda ticaret konuşulduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise iş adamlarının cesareti ve girişimciliği sayesinde bütün dünyaya ticaret anlamında ulaşıldığını vurgulayarak, "Bizim de iş adamlarına ve girişimcilere destek olmamız gerekiyor. Turizmde önemli fuarlara katılıyoruz. Turizmde spesifik alanlara da yönelmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi sağlık turizmidir. İyi eğitilmiş sağlık elemanlarımız ve iyi hizmet veren hastanelerimize yurtdışından hastalar geliyor. Onkoloji, ağız ve diş tedavileri Türkiye'de en fazla yabancı hastalar tarafından talep ediliyor. Spor turizminde de önemli bir stratejimizin olması lazım" ifadesini kullandı.