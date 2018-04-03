Akkuyu NGS'nin temeli atılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, dünyanın her yerinde büyük projelerin inşaat süresi kadar hazırlık çalışmalarının da uzun sürdüğünü belirterek, "Türkiye'de yetişmiş vatandaş olarak, Türkiye'nin üniversitelerinden eğitim almış bir mühendis olarak çok heyecanlıyım. Çünkü 60 yıllık rüya artık gerçekleşiyor." dedi.

Dönmez, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu.

''CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA, 2023'TE İNŞALLAH BU TESİSİN AÇILIŞINA DA TANIKLIK EDERİZ"

Büyük yatırımların hazırlık aşamasının da zaman aldığını ifade eden Dönmez, "Son derece yüksek güvenliğe sahip böyle bir tesiste mühendislik çalışmalarının yapılması, çevre raporları, birtakım izinlerin alınması ve diğer hazırlıkların tamamlanması dünyanın her yerinde olduğu gibi zaman alıyor. Fakat biz şanslıyız kısa sürede buraya ait her türlü izinler tamamlanmış oldu. Ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu da (TAEK) ilk ünite için inşaat lisansını vermiş oldu. Sahayı yetkililerle gezdik, ciddi ilerlemeler var. Planlandığı gibi, Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023'te inşallah bu tesisin açılışına da tanıklık ederiz." diye konuştu.

Akkuyu'da sahada şu anda 800 kişinin çalıştığını ve bunların yaklaşık yüzde 90'ının Türk vatandaşı olduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yetişmiş vatandaş olarak, Türkiye'nin üniversitelerinden eğitim almış bir mühendis olarak çok heyecanlıyım. Çünkü 60 yıllık rüya artık gerçekleşiyor. Dünyanın en güçlü ülkelerinden, iki ülke Rusya ve Türkiye'nin güzel iş birliğine şahit olduğum için heyecanlım. 35 tane nükleer mühendislik alanından yeni mezunumuz var, onlarla birlikte olduğum için heyecanlıyım. 1957 yılında Uluslararası Atom Enerji Ajansının kurucu üyesi olarak bu serüvene başlamıştık. 2010 yılına kadar birçok denemeye rağmen maalesef başarılamamış bir süreç vardı. 2010'da Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmayla asgari 60 yıllık işletme ömrüne sahip ilk NGS nihayet 61 yıl sonra gerçeğe dönüşmeye başlıyor."



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez

''AKKUYU İLE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ ARTACAK''

Dönmez, Akkuyu NGS ile birlikte yeni bir enerji kaynağının ülke portföyüne katılacağına dikkati çekerek, böylece kömür, doğalgaz, hidroelektrik ve yenilenebilirin yanı sıra nükleer enerjinin de ülkede elektrik üretimine dahil olacağını söyledi.

Akkuyu NGS'nin devreye girmesiyle kaynak çeşitliliğinin artacağını ve enerji ithalatının da azalacağını vurgulayan Dönmez, "Bu sayede enerji arz güvenliğimiz daha güçlü olacaktır. Biz nükleer enerjiyi ithal kaynakların alternatifi olarak değerlendiriyoruz. Bu santral, 4 üniteyle devreye girdiğinde yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Eğer bu tesis bugün devrede olsaydı elektrik enerjimizin yüzde 13'ünü karşılıyordu. 2023'lerde bu oran yüzde 10'lar düzeyinde olacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Akkuyu santralinde çalışmak üzere iş gücü yetiştirme çalışmalarının da bir yandan devam ettiğini aktararak, "Nükleer alandaki eğitime hız vereceğiz." dedi.

Törene katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÇEVREYE VE BÜTÇEYE KATKISI

Tamamen devreye girdiğinde yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu NGS'ye eşdeğer enerji sağlamak için yaklaşık 6 bin 585 megavatlık bir ithal kömür santrali kurup ömrünün tamamlandığı 30'uncu yılda yenisini inşa etmek gerekiyor. Ayrıca bu santrallerde yıllık 13,5 milyon ton, 60 yıl için ise yaklaşık 800 milyon ton ithal kömüre ihtiyaç duyuluyor.

İthal kömür santrali yerine NGS kurulmasıyla atmosfere 60 yıllık sürede yaklaşık 2 milyar ton karbondioksit gazı salımı engellenmiş olacak, ayrıca 56 milyar dolarlık kömür ithalatının da önüne geçilecek.

Bu arada, NGS'ye eşdeğer elektrik üretmek için yine her biri 30'ar yıl ömürlü yaklaşık 6 bin 400 megavatlık iki doğalgaz santrali kurmak gerekiyor. Akkuyu santrali, yıllık 7 milyar metreküplük doğalgaz ithalatının önüne geçerek yaklaşık 1,8 milyar dolarlık ithalatı önleyecek.

YERLİ YABANCI 80 ŞİRKET İŞ BAŞINDA

Ana yüklenicisi Rosatom'un alt şirketi olan Atomstroyexport (ASE) tarafından inşa edilecek Akkuyu NGS, bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak ve yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak.

Akkuyu NGS inşaatında ünite başına toplamda 80 bin parça ekipman kullanılacak, projede yerli yabancı 80 şirket, 200 de ekipman tedarikçisi yer alacak.