Savunmanın KOBİ’leri küresel lige taşınacak

Hükümet savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin payını artırmak ve Türkiye'nin uluslararası ligde yer alması için düğmeye bastı. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM), Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP
) projesini hayata geçiriyor. Firmalara hangi alanlarda nasıl stratejik kararlar almaları gerektiğine ilişkin destek verilecek proje için 50 milyon lira bütçe ayrıldı. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de programın sadece başlangıç olduğunu vurgulayarak "EYDEP savunma sanayisi sektörüne yeni oyuncular kazandırma ve mevcut oyuncuların da lig atlama girişimi. Eğer biz bu şirketlerin elinden tutup adım adım yürümezsek, eksiklikleri tespit edemezsek şirketler dünya liginde oynayamayacak" dedi. GLOBAL ŞİRKETLER ÇIKACAK
Demir şöyle devam etti: "Bu noktada şirketlerin eksikliklerini tespit edip, neler yapılacağı ile ilgili eğitimler verip, gerek danışmanlık, gerek teçhizat desteği noktasında el ele yürüyecek bir yöntem oluşturalım dedik. Bu sadece başlangıç. Çeşitli kümelenmeler ve organize sanayi bölgeleriyle birlikte havuz genişleyecek. Destek sadece maddi bir destek değil, bu bir beraber yürüyüştür. Bundan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Savunma sanayisinin yanı sıra yurt dışındaki firmaların gelip çalışabilecekleri, geleceğe yönelik endişe duymayacakları bir tedarik zinciri oluşacak. Sağlıklı bir ekosistem oluşturmak istiyoruz." EYDEP NEDİR?
EYDEP sektörel yeteneklerin ve niteliklerin envanterinin oluşturulması, seviyelendirilmesi ve haritasının çıkarılması amacıyla geliştirildi. EYDEP sayesinde yerli firmaların endüstriyel yetkinliklerinin yerlileştirme politikaları doğrultusunda nasıl etkin ve verimli kılınabileceği analiz edilecek. Bu sayede firmaların gelişmeye açık alanları tespit edilecek. Firmalara belirlenen bu alanlarda gelişme gösterebilmesi için destek verilecek. EYDEP sayesinde ulusal teknoloji geliştirme politikalarının oluşturulabilmesi için de bir girdi sağlanacak. ETKİNLİK ARTACAK Savunma
Sanayii Müsteşarlığı Alt Sistemler Daire Başkanı Bilal Aktaş ise EYDEP'e ilişkin teknik detayları paylaştı. Aktaş şunları söyledi: "EYDEP savunma sanayi firmalarının endüstriyel yetkinlik ve envanterinin çıkarılması için değerlendirme ve bu firmaların yapılan değerlendirmeler doğrultusunda geliştirilmesi için destekleme hedeflerini taşıyor. Yerli ve yabancı ana yüklenicilerin alt yüklenici değerlendirme kriterlerinden yola çıkarak hazırlandı." Program
sonrasında ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlar arasında protokol imzalandı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile protokol imzalayan şirket ve kurumlar ise şunlar: KOSGEB
, ASELSAN
, HAVELSAN, TAİ, ROKETSAN, HAVELSAN, FNSS ve SSTEK oldu.