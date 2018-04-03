Türkiye'de son 10 yılda 9,4 milyon konut satıldı

Türkiye'de 2008-2017 dönemini kapsayan 10 yılda 9 milyon 361 bin 941 adet konut satıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke genelinde son 10 yılda 9 milyon 361 bin 941 konut el değiştirdi.

En çok konutun satıldığı İstanbul'da 1 milyon 904 bin 919 ev satışı gerçekleştirildi. Konut satış miktarında İstanbul'u, 1 milyon 232 bin 571'le Ankara, 579 bin 958'le İzmir, 463 bin 830'la Antalya ve 336 bin 1'le de Bursa izledi.

Mersin'de 247 bin 663 konut satılırken, 227 bin 150'yle Konya, 224 bin 250'yle Kayseri, 200 bin 445'le de Kocaeli 200 binin üzerinde konut satılan iller arasında yer aldı.

Konut satışında 100 bin adedin üzerinde kalınan iller ise 194 bin 757'yle Adana, 189 bin 881'le Gaziantep, 183 bin 133'le Eskişehir, 176 bin 44'le Tekirdağ, 163 bin 667'yle Aydın, 150 bin 79'la Samsun, 142 bin 501'le Balıkesir, 134 bin 314'le Sakarya, 127 bin 857'yle Diyarbakır, 125 bin 440'la Manisa, 113 bin 488'le Şanlıurfa, 112 bin 115'le Hatay, 109 bin 669'la da Denizli şeklinde sıralandı.

EN DÜŞÜK HAKKARİ, ARDAHAN VE BAYBURT'TA

Son 10 yılda en düşük konut satışı gerçekleştirilen iller arasında başı 904 konutla Hakkari çekti. İstanbul'da Hakkari'nin 2 bin 107 katı konut satıldı.

Hakkari'yi bu alanda bin 385'le Ardahan, 3 bin 640'la Bayburt, 4 bin 96'yla Şırnak, 5 bin 993'le Muş, 6 bin 97'yle Gümüşhane, 7 bin 286'yla Bitlis, 8 bin 355'le Tunceli ve 9 bin 136'yla Iğdır takip etti.

Bu dönemde 10 bin barajını aşan iller ise 18 bin 852 ile Sinop, 18 bin 556 ile Erzincan, 18 bin 363 ile Çankırı, 18 bin 111 ile Burdur, 17 bin 551 ile Bartın, 16 bin 636 ile Siirt, 16 bin 454 ile Kilis, 13 bin 949 ile Kars, 11 bin 562 ile Ağrı, 10 bin 694 ile Artvin ve 10 bin 297 ile de Bingöl oldu.

BAZI BÜYÜKŞEHİRLERDE 100 BİN RAKAMI AŞILAMADI

Son 10 yılda bazı büyükşehirlerde dahi konut satışlarının 100 bini geçememesi dikkati çekti.

Büyükşehirlerden Malatya'da bu dönemde 94 bin 396 konut satılırken, Muğla'da 91 bin 461, Trabzon'da 85 bin 773, Kahramanmaraş'ta 83 bin 229, Ordu'da 60 bin 555, Erzurum'da 50 bin 533, Van'da 38 bin 256 ve Mardin'de ise 32 bin 148 adet konut el değiştirdi.

Yüz bin rakamının altında kalan ancak 50 binden fazla konutun satıldığı iller ise 81 bin 742'yle Elazığ, 76 bin 724'le Çanakkale, 72 bin 412'yle Çorum, 59 bin 243'le Sivas, 57 bin 226'yla Yalova, 53 bin 649'la Kütahya ve 51 bin 102'yle Afyonkarahisar şeklinde sıralandı.

ON YILDA 50-20 ARASINDA KONUT SATILAN İLLER

Söz konusu dönemde diğer 24 ilde 50-20 bin arasında konut satışı gerçekleşti. Bu iller arasında Edirne 48 bin 841 adetle, Bolu 42 bin 427 adetle, Aksaray 41 bin 788 adetle, Kırıkkale 40 bin 164 adetle ilk sıralarda yer aldı.

Niğde'de son on yılda 39 bin 221 konut satılırken, Kırklareli'de 39 bin 108, Osmaniye'de 38 bin 862, Adıyaman'da 37 bin 616, Zonguldak'ta 37 bin 566, Isparta'da 36 bin 194, Kastamonu'da 35 bin 978, Giresun'da 35 bin 368, Düzce'de 35 bin 48, Tokat'ta 34 bin 265, Kırşehir'de 32 bin 885, Uşak'ta 32 bin 577, Amasya'da 31 bin 260 konutun satışı gerçekleşti.

Batman'da 27 bin 942, Yozgat'ta 27 bin 859, Karabük'te 27 bin 747, Karaman'da 24 bin 648, Bilecik'te 24 bin 465, Rize'de 22 bin 746 ve Nevşehir'de 20 bin 578 adet konut el değiştirdi.

"ANADOLU'NUN ETKİSİ ARTIYOR"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye'de ve özellikle büyük şehirlerde dar ve orta gelirlinin ev alma ihtimalinin artan fiyatlar yüzünden imkansızlaştığını belirterek, bu yüzden Anadolu'nun satışta payının artmaya başladığını söyledi.

Önceki yıllarda satılan her 4 konuttan birisinin İstanbul'da olduğunu dile getiren Akbal, "2017 rakamlarına baktığımızda her 6 konuttan birisinin İstanbul'da satıldığını, Anadolu'nun etkisinin arttığını görüyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl Anadolu'da sıfır konut satışı 550 bine yaklaştı. Birinci el konutun yüzde 82'si Anadolu pazarında satılıyor. Anadolu'da konut almak İstanbul'a göre çok daha kolay." dedi.

Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş ise özellikle yatırım amaçlı konut alanların kredi limitlerinin tükendiğine dikkati çekerek, "Yatırım amaçlı konutlar prim değeri yüksek şehirlerde yani büyük şehirlerde daha çok gerçekleşen bir durum. Dolayısıyla yatırım amaçlı konut talebindeki yavaşlamayı Anadolu pek hissetmiyor, hissetmeyecek." dedi.