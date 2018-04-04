Enflasyon 8 ayın en düşüğünde

Büyümede G20 birincisi olan, ihracatta 15.1 milyar dolarlık aylık bazda rekora imza atan Türkiye, enflasyon
u düşürme yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan rakamlara göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) martta yüzde 0.99 arttı. 4 aydır aralıksız sürdüren yıllık enflasyon yüzde 10.23 ile 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Böylece yıllık enflasyonda Kasım 2017'de yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden düşüş eğilimi devam ederken, toplamda 2.75 baz puanlık düşüş gerçekleşti.
Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.34 olan enflasyon, bu yılın aynı döneminde yüzde 2.77'ye geriledi. Son 5 yılın en düşük ikinci ilk çeyrek rakamı yakalandı. ÇEKİRDEK DÜŞÜYOR
Enflasyonun önümüzdeki dönemde gerileyeceğinin en temel göstergesi ise, çekirdek enflasyonda yaşanan düşüş oldu. Çekirdek enflasyon göstergelerinden B Endeksi yüzde 11.95 ile 5 ayın, C Endeksi ise yüzde 11.44 ile 6 ayın en düşük seviyesine indi. Ekonomistler, kurda yaşanan sert hareketlerin ve elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının etkisiyle çift hanede kalan enflasyonun yılın son çeyreğinde tek haneyi göreceği görüşünde.
Aylık en yüksek artış yüzde 2.03 ile gıdada yaşandı. Fiyatı en fazla artan yüzde 54.57 ile karnabahar oldu.