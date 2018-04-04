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İndirim market bakkalı bitiriyor

Giriş Tarihi: 4.4.2018

genelinde 4 bine yakın noktada hizmet veren yerel marketleri temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı , "Discount tabir edilen indirim marketleri arzın üzerinde büyüyor. Büyürken hem küçük esnafa hem birbirlerine zarar veriyorlar. Bu duruma bir an önce yasayla düzenleme getirilmeli. Tüketicinin talebi diyorlar ama tüketicinin böyle bir talebi yok. Birbirleriyle rekabet edecekler diye çevrelerindeki esnafı da bitiriyorlar. Böyle giderse ya daha fazla market satışı ya da kapanma görürüz" diye konuştu. indiriminin perakendeye de uygulanmasını talep eden Altunbilek, "KDV indirimi bizde de uygulansın, sektörümüz nefes alsın. KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ile tüketicilerimiz sepetlerini yüzde 7 daha ucuza dolduracak" dedi.

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İndirim market bakkalı bitiriyor
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