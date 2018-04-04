İŞKUR, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ediyor

Araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya "İşgücü Piyasası Araştırması ile işverenlerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit etmek maksadıyla kendilerini ziyaret edeceğiz. Bu çalışma sonucunda elde ettiğimiz bilgiler ile istihdam politikalarına yön vereceğiz" dedi.

4 BİN İŞ VE MESLEK DANIŞMANIYLA SAHAYA İNİLECEK

Uzunkaya, araştırma süresince Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin iş ve meslek danışmanıyla sahaya ineceklerini belirterek, işverenleri hem istihdam teşvikleri konusunda hem de İŞKUR'un yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendireceklerini söyledi. İŞKUR'un sunduğu hizmetleri işverenlerin ayağına götüreceklerini bildiren Uzunkaya, açıklamasının devamında şu hususlara dikkat çekti: "İş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra kamu istihdam kurumlarının asli görevleri arasında işgücü piyasasını izlemek ve nabzını tutmak da yer alıyor. Bu kapsamda İŞKUR olarak her yıl düzenli olarak işgücü piyasası araştırması gerçekleştiriyoruz. 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırmasını 'işgücü piyasasını tüm yönleriyle ele alarak, piyasanın ihtiyacını ortaya koymak' konusu üzerine inşa ettik. Çalışmamız, il düzeyinde ve sektörel tahmin verebilecek şekilde sonuçlar ortaya koyacak."

İstihdam politikalarının oluşturulmasına temel kaynak olacak bu çalışmanın ülkemiz açısından önemine değinen Uzunkaya, son olarak işverenlerimizin çalışmaya hassasiyet göstermelerini temenni ettiklerini belirterek, araştırmaya katkı sağlayacak tüm işverenlere teşekkür etti.