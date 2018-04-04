Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > LCW’nin üreticisi İHKİB başkanı oldu

LCW’nin üreticisi başkanı oldu

Giriş Tarihi: 4.4.2018
LCW’nin üreticisi İHKİB başkanı oldu

LC Waikiki'nin üreticisi Taha Grup çatısı altında faaliyet gösteren Talu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri yeni başkanı oldu. Daha önce Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gültepe, "Zorlu geçen üç yılın ardından 2018'e çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 11.4 artıdayız. hız katıp bu oranı çok daha yukarılara çekmek için çalışacağız" diye konuştu. 4 yıl boyunca İHKİB başkanlığını yürütecek Gültepe, seçime tek aday olarak katılmıştı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
LCW’nin üreticisi İHKİB başkanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN