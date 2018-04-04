LCW’nin üreticisi İHKİB başkanı oldu

LC Waikiki'nin üreticisi Taha Grup çatısı altında faaliyet gösteren Talu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri yeni başkanı oldu. Daha önce İHKİB Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gültepe, "Zorlu geçen üç yılın ardından 2018'e çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 11.4 artıdayız. Hızımıza hız katıp bu oranı çok daha yukarılara çekmek için çalışacağız" diye konuştu. 4 yıl boyunca İHKİB başkanlığını yürütecek Gültepe, seçime tek aday olarak katılmıştı.

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