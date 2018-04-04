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Maliye Bakanı'ndan esnafları ilgilendiren açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal binlerce esnafı ilgilendiren 'de hasılat esaslı e geçildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 10:30
Maliye Bakanı'ndan esnafları ilgilendiren açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "60 bin serbest muhasebeci mali müşavir de artık iadesi süreci için tespit raporu düzenleyecek. Bu konuda Bakanlık tarafından tüm müşavirlere 81 ilde ücretsiz eğitim verilecek" dedi.

60 AYLIK TAKSİT UYGULAMASINDAN YARARLANILACAK

Bakan Ağbal, "Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı e geçiyoruz. İlgili sektörlerle ve esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız, lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek. Zor duruma düşen mükellef, dışındaki temel vergilerde kolaylaştırılmış tecil uygulaması kapsamında 60 aylık taksit uygulamasından yararlanacak" diye konuştu.

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Maliye Bakanı'ndan esnafları ilgilendiren açıklama
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