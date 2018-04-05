Anadolu Farm’ın gizli patronu bankacı çıktı

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasını kuran kişinin, bankacı olduğu ve bu yüzden şirket kaydını kendi üzerine yaptırmadığı ortaya çıktı. Anadolu Farm'ın şirketini 28 Mart'ta tutuklanan İsa Karademir'in kurduğu belirlendi. Bir bankada memur olarak çalışan ve bu nedenle şirket kaydını kendi üstüne yaptıramayan Karademir'in, bankadan istifa ettikten sonra firmada şube müdürü unvanıyla faaliyet yürüttüğü, firma kayıtlarında yönetim kurulu başkanı olarak, 24 Mart'ta tutuklanan F.Ö'nün gösterildiği tespit edildi.

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