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Son dakika: S-400'ler 2019 yılının temmuz ayında teslim edilecek

Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akkuyu Nükleer Güç santrali bitince 3 bin 500 kişi istihdam edecek. S-400 bataryası 2019 yılının temmuz ayında teslim edilecek"dedi. Büyüme rakamlarına vurgu yapan Kalın, "Ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı iddiası gerçek değil" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:47
Son dakika: S-400'ler 2019 yılının temmuz ayında teslim edilecek

Kalın'ın açıklamaları:

S-400'ler savunma amaçlı alınan sistemlerdir. Herhangi bir tehdit oluşturması mümkün değil. Görüşmelerde 'la ilişkiler de kapsamlı şekilde ele alındı. süreci Suriye krizine çözüm için kurulmuş en önemli mekanizma. Cenevre süreci adeta nefesini tüketti. Cenevre sürecinde yaşanan tıkanıklıklar Astana sürecini daha kritik hale getirdi. Biz Astana'nın Cenevre ile birlikte devam etmesi kararlılığını sürdürüyoruz. Astana'yı Cenevre toplantılarına alternatif olarak görmedik.

Cumhurbaşkanımızın bir teklifi daha oldu. Belli yerlerde Sahra hastanesi kurulması... Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biz ve İran ile her türlü işbirliğine hazırız. Bu konuda yakın bir zamanda somut bazı adımların atılmasını da umut ediyoruz. Adil seçimlerin yapılması konusunda da kararlılığımız aynen devam ediyor. Bizim diğer koalisyon ortakları ile ve diğer garantör ülkelerle mutabık kaldığımız noktalardan bir tanesi Suriye'nin tamamının terör unsurlarından temizlenmesidir. / ile yapılan mücadele ile mücadeleye engel değildir. Tam tersine terörle mücadelede tutarlı bir duruşun yansımasıdır.

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Son dakika: S-400'ler 2019 yılının temmuz ayında teslim edilecek
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