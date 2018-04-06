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84 ay sıfır faizle konut fırsatı

Giriş Tarihi: 6.4.2018
84 ay sıfır faizle konut fırsatı
Artaş İnşaat, 'nın hızla değer kazanan bölgelerinden Ümraniye'de konumlandırdığı Avrupa Konutları Yamanevler projesinde yeni kampanya başlattı. 577 bin TL'den başlayan fiyatlar ve yüzde 1 KDV avantajıyla satışların devam ettiği projede, 84 ay 0 faiz ve kişiye özel ödeme planları sunuluyor. Avrupa Konutları Yamanevler projesiyle 11 blokta 1.576 konut, 2 ofis bloku ve 38 ticari ünite hayata geçirilecek.

1.2 MİLYARLIK PROJE
1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede dairelerin büyüklükleri 71 ila 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
1.2 milyar TL'lik yatırımla bölgenin en hareketli noktasını oluşturacak proje, 2 ofis bloku ve 38 ticari ünitesiyle bölgenin yeni merkezi olarak konumlanıyor.
Anadolu Yakası'ndaki trafiği büyük ölçüde rahatlatan metro hattının Yamanevler durağı, yatırımcıların ulaşımına büyük kolaylık sağlayacak. 472 bin metrekare inşaat alanına sahip Avrupa Konutları Yamanevler, AVM'ler, hastaneler ve üniversite kampüsleriyle çevrili bir bölgede yer alıyor.
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