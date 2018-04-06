Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Boydak ilk çeyrekte yüzde 7.12 büyüdü

Boydak te yüzde 7.12 büyüdü

ALİ ALTUNDAŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Boydak ilk çeyrekte yüzde 7.12 büyüdü

'de sekiz farklı sektörde 35 şirketle 140 ülkeye yapan 'in CEO'su Alparslan Baki Ertekin, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7.12 büyüdüklerini cirolarının ise 2.3 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi. Ertekin, holding olarak 140 ülkeye yaptıkları ihracatın 377 milyon dolara çıktığını söyledi. Ertekin holdingin isminin değişmesi ile ilgili bir soru üzerine "Şu an gündemimizde böyle bir şey yok. İsim değişikliğiyle ilgili büyüklerimiz bu konuda bir karar alırsa olur" dedi. 15 Temmuz sonrası holdingin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Ertekin söyle konuştu: "Holding, 'ye geçtiği 26 Temmuz tarihinden itibaren 'cüler tarafından yönetilmiyor."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boydak ilk çeyrekte yüzde 7.12 büyüdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN