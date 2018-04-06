Boydak ilk çeyrekte yüzde 7.12 büyüdü

Kayseri'de sekiz farklı sektörde 35 şirketle 140 ülkeye ihracat yapan Boydak Holding'in CEO'su Alparslan Baki Ertekin, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7.12 büyüdüklerini cirolarının ise 2.3 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi. Ertekin, holding olarak 140 ülkeye yaptıkları ihracatın 377 milyon dolara çıktığını söyledi. Ertekin holdingin isminin değişmesi ile ilgili bir soru üzerine "Şu an gündemimizde böyle bir şey yok. İsim değişikliğiyle ilgili büyüklerimiz bu konuda bir karar alırsa olur" dedi. 15 Temmuz sonrası holdingin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Ertekin söyle konuştu: "Holding, TMSF'ye geçtiği 26 Temmuz tarihinden itibaren FETÖ'cüler tarafından yönetilmiyor."

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