Büyümede 11 yılın rekorunu kırdı: % 39

2018'DE

BUGÜN NELER OLDU

Migros, 2017'de yüzde 39'luk büyüme ile 15.3 milyar TL ciro yaparak son 11 yılın rekorunu kırdı. Migros Genel Müdürü Özgür Tort , "2017, Migros için bir dönüm yılı oldu. Kipa ve Tazedirekt'i bünyemize katarak son yıllardaki büyüme hızımıza daha da ivme kazandırdık. 168 Kipa mağazasını yalnızca bir günde bünyemize kattık. Kipa uzun zaman sonra bizimle birlikte yeniden ibresini kârlılığa çevirdi" dedi.Uyum Market'i devralmak için anlaşma imzalayarak 2018'e de hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Tort, "53'ü İstanbul , 3'ü Tekirdağ 'da olmak üzere Türkiye'deki 56 Uyum Market ve Antalya 'daki 17 Makro Market mağazasını devralmak üzere adım attık" dedi. Migros'un 64 yıllık hikâyesinin ana unsurunun merak olduğunu anlatan Tort, "Migros'un hane erişimi yüzde 80. Merak, Migros'a 64 yılda 64 milyonun kapısını açtırdı. Her sabah yurtiçindeki bin 898 mağazamızda müşterimize günaydın diyoruz" dedi.Tüketicinin bütçesine daha fazla katkıda bulunabilmek için çalıştıklarını ifade eden Tort, "Son 3 yılda kaliteden ödün vermeden, özgün markalı temel ihtiyaç ürünlerinde en iyi fiyatı sunarak ve yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla iddialı bir ucuzluk sağladık. Bu çabamızla tüm gıda ürünlerinin ortalama fiyatını yüzde 11 aşağı çektik" şeklinde konuştu. Türkiye'deki en fazla meyve, sebze, et ve taze unlu mamulleri satan perakendeci olduklarının altını çizen Tort, "Müşterimiz Türkiye'nin en büyük et işleme merkezi olan kendi tesisimizde işlediğimiz yerli besi ve sağlıklı kırmızı ete büyük rağbet gösterdi. Yerli çiftçimiz de bundan kazanç sağladı" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet göstermelerine rağmen Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) sağladığı etlerin satışını yapamadıklarını dile getiren Genel Müdür Tort, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi altyapısı hazır olan tüm perakendecilerin bu dağılıma erişmesi önemli. Bu anlamda ESK'ya ve bakanlığımıza da başvurumuzu ilettik" diye konuştu. Dijital ve mobil platformlarda dünya perakendesiyle eşzamanlı ve öncü olduklarının altını çizen Özgür Tort, "Türkiye her ilinde 8 bin kasamızla fiziksel ortamda bu kadar yaygın noktadan mobil ödeme imkânı sunan tek perakendeciyiz. Online satışta aynı gün teslim oranımızı yüzde 60'a çıkardık. Müşterinin evinde ne bittiğini onlardan önce biliyoruz. Migros Mobil uygulamamız 4.3 milyon kişinin cebine girdi" diye konuştu.