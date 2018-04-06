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alacakları tekrar Meclis’e gelmeli

Giriş Tarihi: 6.4.2018
KDV alacakları tekrar Meclis’e gelmeli
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'na ile ilgili problemlerini anlattıklarını ve taleplerinin yüzde 80'ini içeren kanun teklifi hazırlandığını belirtti. Ancak en önemli maddenin tekliften çıkarıldığını belirten Büyükekşi, "Türkiye'nin kaynak ihtiyacı var. Bu kaynakla ilgili kredi Garanti Fonu'ndan teminat veriliyor. Bu teminat değil, bu ihracatçının kendi parası. Şirketlerin KDV alacağı kadar özsermayesi bağlı kalıyor" dedi. Büyükekşi bekleyen KDV alacaklarının 140 milyar lira olduğunu belirtti.
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KDV alacakları tekrar Meclis’e gelmeli
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