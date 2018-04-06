Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır Kapısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla, Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Gümrük kapısının, Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlanıyor. Başbakanlık'taki toplantıda, Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamanın yolları da değerlendirildi. TSK'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgedeki imar, insani yardımlar ve yerleşik düzene geçilmesine yönelik koordinasyon görevi Hatay Valiliği'ne verilmişti. Yakın zamanda saha düzeltme ve inşaat işlemlerine başlanacak.

BUGÜN NELER OLDU