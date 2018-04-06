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’nin güneşine ’den 1 milyar dolar

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Türkiye’nin güneşine Çin’den 1 milyar dolar
devlet şirketi HT Solar Enerji A.Ş.'nin Genel Müdürü Robin Xi, güneş enerjisi için yapılacak ikinci Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini yakından takip ettiklerini belirterek, "1 milyar dolarlık yatırım hesapladık, bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Türkiye'deki 600 megavat kapasiteli güneş paneli fabrikalarıyla sektörde lider konumunda bulunduklarını dile getiren Xi, YEKA ihalesindeki "elektriğin depolanması" zorunluluğunun önemine dikkat çekerek, "Çin'de 30 yıldan bu yana elektriğin depolanması üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin attığı bu adımlar ülkenin güneş enerjisi teknolojilerini geliştirmesi açısından önemli" diye konuştu.
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Türkiye’nin güneşine Çin’den 1 milyar dolar
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