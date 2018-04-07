100 milyar $’lık saldırı

ABD
ile Çin
arasında başlayan ticaret savaşı adeta santranca dönerken, Çin'in son hamlesine ABD Başkanı Donald Trump
'tan karşılık geldi. Trump, Çin'e "haksız misilleme" gerekçesiyle öncekilere ilaveten 100 milyar dolarlık gümrük tarifesi uygulanması talimatını verdi. ÇİFTÇİLERE ZARAR VERDİLER
Çin'in sürekli olarak Amerika'nın fikri mülkiyetini adaletsizce ele geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu hükmüne vardığını belirten Trump, "Çin imalatçılarımıza ve çiftçilerimize zarar vermeyi seçti. Çin'in haksız misillemesi nedeniyle ticaret bakanlığına 100 milyar dolarlık ilave tarifelerin uygun olup olmayacağını değerlendirme talimatını verdim" açıklamasında bulundu.
Trump, ayrıca ABD Tarım Bakanlığı'nı Amerikalı çiftçileri korumaya yönelik bir plan hayata geçirmekle görevlendirdiği bilgisini paylaştı. Trump, adaletsiz ticaret uygulamalarının Amerika'nın çıkarlarını baltalamasına asla izin vermeyeceğini vurguladı. TRUMP: BİRAZ ACI ÇEKECEĞİZ AMA...
ABD Başkanı Donald Trump, Çin malları için önerdiği gümrük vergilerini savunarak, "Biraz acı çekmeyeceğiz demiyorum. Piyasa yüzde 40, 42 arttı, belki bunun bir miktarını kaybederiz. Fakat sonunda daha güçlü bir ülkeye sahip olacağız" dedi. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile sorunları aşacaklarını umduğunu söyledi. ÇİN: KORKMUYORUZ
Çin ticaret bakanlığı, ABD'nin ticarette korumacı tavrını sürdürmesi halinde yeni önlemler alacağını açıkladı. Bakanlık, bir ticaret savaşı istemediklerini ancak bundan korkmadıklarını belirtti. Çin ayrıca ABD'yi, gümrük tarifeleri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet etti. PİYASALARDA PANİK HAVASI
Trump'ın Çin'den gelen misillemeye karşı vermesine yönelik bu adımı, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşını çok daha ciddi hale getirecek "tehlikeli bir kumar" olarak nitelendirildi. Buna ilaveten, iki ülke arasındaki karşılıklı misillemelerin sürmesi, hisse senedi piyasalarında da yeniden paniğe neden oldu. Borsalarda ve petrolde düşüş yaşandı. Fakat ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle piyasalar kısmen toparlandı.
180 bin beklenen tarım dışı istihdamın 103 binde kalması üzerine dolar iç piyasada 4.060 TL'den 4.040'a kadar geriledi. Borsalarda da alımlar güçlendi. İLK KURŞUNU TRUMP SIKTI
Trump yönetimi geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve 10 ek gümrük vergisi getirdi.
Çin, buna karşı ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile 25 tarife getirilmesini kararlaştırdı.
ABD, bin 300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını bildirdi.
Çin yönetimi buna karşılık ABD'den ithal edilen 106 ABD menşeli ürüne 50 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, 'haksız misilleme' gerekçesiyle, Çin'e öncekilere ilaveten 100 milyar dolarlık gümrük tarifesi uygulanması talimatını verdi.