ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında fikir veren petrol sondaj kulesi sayısı, son 11 haftada 9 kez artış gösterdi

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 31 Mart-6 Nisan döneminde ABD'de 11 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

ABD'DE SONDAJ SAYISI 808'E YÜKSELDİ

Böylece geçen hafta 797 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 808'e yükseldi.

Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 11 haftada 9 kez artış göstermiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatları düşüş gösterdi.

Bugün, Londra Brent türü ham petrol 66,88 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol de 61,81 dolara kadar geriledi.