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'de sondaj kulesi sayısı arttı

'nin endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 10:32
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Ülkenin kısa dönem üretimi hakkında fikir veren petrol sondaj kulesi sayısı, son 11 haftada 9 kez artış gösterdi

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 31 Mart-6 Nisan döneminde 'de 11 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

ABD'DE SONDAJ SAYISI 808'E YÜKSELDİ

Böylece geçen hafta 797 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 808'e yükseldi.

Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 11 haftada 9 kez artış göstermiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatları düşüş gösterdi.

Bugün, Brent türü 66,88 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol de 61,81 dolara kadar geriledi.

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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