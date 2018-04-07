Çiftlik Bank’ın ‘bitcoin tarlası’na baskın

İstanbul Mali Polisi, Çiftlik Bank
ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari altı şüpheliyi yakaladı. Çiftlik Bank bünyesinde kurulan "Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem" isimli firmanın muhasebe sorumlusu K.K.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerden elde edilen dijital verilerin incelenmesinin ardından Çiftlik Bank'a ait Balıkesir
'deki Bitcoin Madeni
'nin yeri de tespit edildi. Balıkesir emniyeti ile gerçekleştirilen ortak operasyonda Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın video tanıtımı yaptığı Bitcoin Madeni ele geçirildi. Baskında çok sayıda "Bitcoin Tarlası" olarak adlandırılan dijital malzemeye el konuldu. İki şüphelinin daha ele geçirildiği baskınla gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e çıktı.