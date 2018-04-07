Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Çiftlik Bank’ın ‘bitcoin tarlası’na baskın

’ın ‘bitcoin tarlası’na baskın

EMİR SOMER
EMİR SOMER Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Çiftlik Bank’ın ‘bitcoin tarlası’na baskın
İstanbul Mali Polisi, ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari altı şüpheliyi yakaladı. Çiftlik Bank bünyesinde kurulan "Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem" isimli firmanın muhasebe sorumlusu K.K.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerden elde edilen dijital verilerin incelenmesinin ardından Çiftlik Bank'a ait 'deki 'nin yeri de tespit edildi. Balıkesir emniyeti ile gerçekleştirilen ortak operasyonda Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın video tanıtımı yaptığı Bitcoin Madeni ele geçirildi. Baskında çok sayıda "Bitcoin Tarlası" olarak adlandırılan dijital malzemeye el konuldu. İki şüphelinin daha ele geçirildiği baskınla gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e çıktı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftlik Bank’ın ‘bitcoin tarlası’na baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN