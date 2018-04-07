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İhalede provokasyonu

Giriş Tarihi: 7.4.2018
İhalede CHP provokasyonu
Türk şeker'e ait Niğde-Bor Şeker Fabrikası ihalesine 'li milletvekillerinin yarattığı kargaşa damgasını vurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve bazı milletvekilleri, ihale salonuna girerek ihaleyi provoke etti. Güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra salona giren Ağbaba ve milletvekilleri, şeker fabrikalarının satışına ilişkin tepki içerikli sözler sarf ederek salonu terk etti. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP milletvekillerinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ihalesini basmasına sert tepki gösterdi. Ünal, "Bu baskını, 'şeffaf şekilde kameraların önünde gerçekleştirilen bir ihaleye fesat karıştırmak' olarak değerlendirebiliriz" dedi.
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İhalede CHP provokasyonu
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