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Temassızda hedef 200 milyon işlem

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Temassızda hedef 200 milyon işlem
(BKM) temassız ödeme rakamlarını açıkladı. Geçen yıl yüzde 96 artışla 88 milyon olan temassız işlem adedinin 2018'de 200 milyona çıkması hedefleniyor. Mart ayından itibaren 90 TL'ye çıkan temassız kartlardaki şifresiz işlem limiti ve bu teknolojiye uygun POS cihazlarının sayısının artması bu gelişimin en büyük nedenlerinden. 2016'da 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısı, 2017'de yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldi.
2014'te 97 bin olan temassız özellikli terminal adedi ise 2017'de 879 bine çıktı. Böylece 2014'ten bugüne temassız kabul noktası dokuz kat artış gösterdi. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 2014'te 11 TL iken, 2017'de 2.5 katına çıkarak 26 TL'ye yükseldi.
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