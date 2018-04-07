Turkcell’in tahviline iki kat talep

Uluslararası piyasalardaki belirsizliklere rağmen Turkcell'in 500 milyon dolar nominal değerli 10 yıl vadeli uluslararası tahvil ihracına 2 kat talep geldi. Bu ihraç 2015'den bu yana bir Türk şirketi tarafından uluslararası piyasalarda gerçekleştirilmiş 10 yıl vadeli ilk ve tek eurobond ihracı oldu. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ve Turkcell'e güveni bir kez daha tescillendi. Turkcell'in Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan ve güvenilen en önemli şirketlerinden biri olduğuna dikkat çeken Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu, "Halen New York
Borsası'na ilk ve tek kote olan Türk şirketiyiz. Eurobond ihracımıza olan yoğun talep Turkcell'e ve Türkiye'ye duyulan güveni bir kez daha açıkça ortaya koydu. Turkcell'in büyüme stratejisi, güçlü bilançosu ve finansal sonuçları ile şebeke ve altyapı yatırımları ve kur riski yönetimindeki başarısı gibi dinamikler Turkcell'e yatırım yapılmasını sağladı. Turkcell olarak, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize destekleri ve bize duydukları bu güven için bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu.