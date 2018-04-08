Kamu bankalarından 1 milyarlık fedakârlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yüksek faiz ve kârlılık nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan banka
cılık sektöründe, kamu
bankaları ülkenin büyüme trendinin sürmesi için fedakârlığa başladı. KAMUNUN KÂRI % 20 DÜŞTÜ
Bu yılın ilk iki ayında sektörün net kârı yüzde 1 azalarak 8 milyar 384 milyon liraya geriledi. Yerli özel bankaların kârı yüzde 10 artarak 2 milyar 967 milyon liraya çıkarken, kamu mevduat bankalarının kârı yüzde 20 azalarak 2 milyar 429 milyon liraya indi.
Alnus Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yunus Kaya kamu bankalarının, 2017'nin ilk iki ayına göre 612 milyon lira daha az kâr ettiğine dikkat çekerek, "Eğer diğer bankalar gibi davransalardı, yüzde 10'luk artışla 3 milyar 345 milyon lira civarında kâr edebilirlerdi. Ama kârları 2 milyar 429 milyon lirada kaldı. Yaklaşık 916 milyon liralık bir kârdan feragat ettiler. Sırf diğer bankalar gibi personel çıkartıp, kredileri kısmadıkları için daha az kâr ettiler. Kredi verdikçe risk de artıyor. İlk çeyrekte 1 milyar liralık kârdan vazgeçmiş olacaklar" dedi. MEVDUATTA PAY ARTTI
Daha fazla kredi verebilmek için kaynak çeşitliliğine yönelik önemli adımlar atan kamu bankaları, mevduatta da payını artırdı. Kamu bankalarının 2016'da yüzde 32.8 olan mevduattaki payı, bu yıl yüzde 35.7'ye çıktı. 2018'in ilk iki ayında toplam TL mevduat 13.8 milyar lira artarken, bunun 10.1 milyar lirası kamu bankalarında gerçekleşti. KREDİLERİ SIRTLADILAR
Kamu mevduat bankalarının 2015'te tüm kredilerde yüzde 32.6 olan payı, bu yılın şubat sonunda yüzde 38 ile tarihi zirveye çıktı. Aynı dönemlerde özel bankaların payı yüzde 37.9'dan 35.1'e geriledi. Kamu bankalarının tüketici kredilerindeki payı ise yüzde 39.8'e çıktı. Son bir yılda kredi büyümesi kamu bankalarında yüzde 28, özellerde yüzde 16 oldu. KONUTTA TEK ADRES KAMU
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün de en önemli destekleyicisi kamu bankaları oldu. Kamunun konut kredilerindeki payı yüzde 32.5'ten 44.8'e çıktı. 2018 yılının ilk iki ayında da diğer tüm bankaların konut kredileri nette 161 milyon lira azalırken, kamu bankaları 1.11 milyar TL yeni konut kredisi verdi.