Kaynak soruşturması Baran Tarım’a uzandı

FETÖ
'nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Baran Tarım
ve Hayvancılık A.Ş.'nin sermaye ortağı olduğu belirlenen 27 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Kaynak Holding'in FETÖ bağlantısına yönelik ilginç bulgulara yer verilen fezlekede, darbe girişiminde aktif rol aldıkları belirlenen Adil Öksüz
, Kemal Batmaz, Harun Biniş gibi kişilerle Türkiye genelinde yapılan kalkışmada yakalanan bir kısım sivillerin SGK kayıtlarında, holdinge bağlı şirketlerde irtibatlarının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Fezlekede, 15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminde TRT
Ulus binasının ele geçirilmeye çalışıldığı sırada suçüstü yakalanan siviller Harun Şahin, Selami Çolak ve Niyazi Akalın'ın, holdinge bağlı faaliyet yürüten Sürat Bilişim şirketinde görev yapmış mühendisler olduğunun belirlendiği kaydedildi.