Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Kaynak soruşturması Baran Tarım’a uzandı

Kaynak soruşturması ’a uzandı

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Kaynak soruşturması Baran Tarım’a uzandı
'nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ve Hayvancılık A.Ş.'nin sermaye ortağı olduğu belirlenen 27 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Kaynak Holding'in FETÖ bağlantısına yönelik ilginç bulgulara yer verilen fezlekede, darbe girişiminde aktif rol aldıkları belirlenen , Kemal Batmaz, Harun Biniş gibi kişilerle Türkiye genelinde yapılan kalkışmada yakalanan bir kısım sivillerin SGK kayıtlarında, holdinge bağlı şirketlerde irtibatlarının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Fezlekede, 15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminde Ulus binasının ele geçirilmeye çalışıldığı sırada suçüstü yakalanan siviller Harun Şahin, Selami Çolak ve Niyazi Akalın'ın, holdinge bağlı faaliyet yürüten Sürat Bilişim şirketinde görev yapmış mühendisler olduğunun belirlendiği kaydedildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
İş Bankası'ndan 3 Katmanlı Yapay Zeka Mimarisi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaynak soruşturması Baran Tarım’a uzandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN