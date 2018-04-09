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inde yaşanan olaylarda Başkan Vekili Deryal’ın burnu kırıldı

Ankara Ticaret Odası () binasında gerçekleşen lerde iddiaya göre bir saldırı yaşandı. Olayda ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal’ın burnunun kırıldığı öne sürüldü.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:09
ATO seçiminde yaşanan olaylarda Başkan Vekili Deryal’ın burnu kırıldı

İddiaya göre, binasında düzenlenen komite ve meclis üyelikleri inde ismi belirlenmeyen şahıslar tarafından saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre, binanın hemen girişinde gerçekleşen olayda ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal'ın burnu kırıldı. Deryal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca olayda bir polis memuru da fenalaştı. Fenalaşan polis memuru, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ATO yöneticileri saat 15.00'te basın açıklaması gerçekleştirecek.

Ayrıca olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi intikal etti.

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ATO seçiminde yaşanan olaylarda Başkan Vekili Deryal’ın burnu kırıldı
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