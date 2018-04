Batı Avrupa rezervasyonları sıçrama yaptı

BUGÜN NELER OLDU

SİXSenses otellerinin gecelik oda fiyatlarının dünya genelinde ortalama 750 euro olduğunu belirten Six Senses Kaplankaya Genel Müdürü Lionel Valla, "Fiyatlarımız gecelik 450 eurodan başlıyor. Rezidanslarda ise 2 bin euroya kadar çıkacak. Şu an için Batı Avrupa 'dan gelen rezervasyonlar ciddi zıplama yaptı. Rusya pazarında da artış gözlemlemeye başladık" diye konuştu. Kaplankaya'nın boyutunda dünyada sadece 20 tane kıyı yerleşim projesi olduğunu belirten Six Senses Kaplankaya'nın proje geliştiricisi ve yatırımcısı Capital Partners'ın Kurucu Ortağı Burak Öymen de Türkiye'nin turizmde kötü dönemi geride bıraktığını belirterek, "Kaplankaya 12 yıllık bir çalışma sonucu 2 sene önce açıldı. Geçen yıl otel projesinde bir dönüşüm yapma ihtiyacı hissettik ve bu yönde çalışmalara başladık. Bu yıl 2017'ye nazaran Bodrum'a yurtdışından yapılacak direkt uçuş sayısında ise yüzde 80'e varan artışlar yaşanacak" dedi.141 odası ve 10 bin metrekarelik kapalı spor ve spa alanları ile dünyadaki en büyük Six Senses oteli olacağını dile getiren Öymen, "Rezervasyonlar umut verici. Şu anda mayıs hedefimizin yarısına ulaşmış durumdayız. Üst kalite hizmet vererek, Türkiye'ye katma değeri yüksek turist kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Öymen, 5 yılda dünya üzerindeki portföylerini 3 katına çıkaracaklarını belirtti.