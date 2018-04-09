Demir ihtiyacının yüzde 36'sını Sivas karşılıyor

Maden Tetkik Arama Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Projeleri Basın Toplantısı, Sivas Valisi Davut Gül'ün katılımıyla MTA Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, Sivas'ta çıkarılan madenler hakkında MTA Orta Anadolu 1. Bölge Müdürü Ramazan Daştan'dan bilgi aldı. Daştan, Orta Anadolu Birinci bölge Müdürlüğü; Divriği, Erzincan, Hekimhan, Kayseri yöresinde ki demir, Erzincan, Pınarbaşı, Sivas civarında ki krom, Sivas ve Yozgat civarında ki çinko, Erzincan, Yozgat, Sivas, Amasya, Çorum yörelerinde ki linyit sahalarıyla Sivas'ta bulunan sölestin, jips gibi ham maddeler ile jeotermal enerji kaynakları, tuz, doğal taş, tuğla ve kiremit ham maddesi kaynaklar arasında önemli bir potansiyele sahiptir." dedi.

Sivas'ın maden rezervleri açısından önemli bir yer olduğunu ifade eden Daştan,"Demir rezervinin yüzde 36'sı, sölestin rezervinin yüzde 90'ı, alçı taşı rezervinin yüzde 80'i ilimizde bulunmaktadır." diye konuştu.

MTA Bölge Müdürlüğü'nün son 15 yılda 72 proje ürettiğini anlatan Daştan,"Bunların 57'si MTA projesidir. Toplam sondajımız ise 70 bin 967 metredir." şeklinde konuştu.

