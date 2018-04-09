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Demir ihtiyacının yüzde 36'sını Sivas karşılıyor

1. Bölge Müdürü (MTA) , 'deki demir ihtiyacının yüzde 36'sının Sivas'tan karşıladığını söyledi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:19
Demir ihtiyacının yüzde 36'sını Sivas karşılıyor

Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Projeleri Basın Toplantısı, Sivas Valisi Davut Gül'ün katılımıyla MTA Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, Sivas'ta çıkarılan madenler hakkında MTA 1. Bölge Müdürü 'dan bilgi aldı. Daştan, Orta Anadolu Birinci bölge Müdürlüğü; Divriği, , Hekimhan, yöresinde ki demir, Erzincan, Pınarbaşı, Sivas civarında ki krom, Sivas ve civarında ki çinko, Erzincan, Yozgat, Sivas, , yörelerinde ki linyit sahalarıyla Sivas'ta bulunan sölestin, jips gibi ham maddeler ile jeotermal enerji kaynakları, tuz, doğal taş, tuğla ve kiremit ham maddesi kaynaklar arasında önemli bir potansiyele sahiptir." dedi.
Sivas'ın maden rezervleri açısından önemli bir yer olduğunu ifade eden Daştan,"Demir rezervinin yüzde 36'sı, sölestin rezervinin yüzde 90'ı, alçı taşı rezervinin yüzde 80'i ilimizde bulunmaktadır." diye konuştu.

MTA Bölge Müdürlüğü'nün son 15 yılda 72 proje ürettiğini anlatan Daştan,"Bunların 57'si MTA projesidir. Toplam sondajımız ise 70 bin 967 metredir." şeklinde konuştu.

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Demir ihtiyacının yüzde 36'sını Sivas karşılıyor
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