Fiat Egea akıllandı

FIat, Türkiye'deki sürücülerin alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini değiştirecek bir teknolojiyi tanıttı. Tofaş bünyesinde geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması, sınıfındaki ilk uzaktan erişim teknolojisini sunuyor. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile Fiat kullanıcıları artık akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla otomobillerine uzaktan bağlanabileceği gibi birçok ayrıcalıklı özelliğe de kolayca erişebilecek.

TİCARİLER KULLANACAK

Fiat Yol Arkadaşım Connect ile uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme ve online servis randevusu alabilme ile aracın park konumunu ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi birçok faydalı fonksiyona sahip olunabilecek. Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının, otomobile takılan bir cihaz ve SIM Kart ile aktif hale geldiğini belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "Bir yıldır üzerinde çalıştığımız projemizden ilk etapta tüm Egea model ailesi araç sahipleri faydalanabilecek. Haziran itibariyle Doblo ve Fiorino sahipleri de bu teknolojiyi kullanabilecek" dedi.